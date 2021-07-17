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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الملك سلمان يتلقى اتصالا هاتفيا من أردوغان

الملك سلمان يتلقى
الملك سلمان يتلقى اتصالا هاتفيا من أردوغان

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً، من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هنأه فيه بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وبادل خادم الحرمين الشريفين، الرئيس التركي التهنئة، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على المسلمين جميعا بالخير والمسرات.

كما جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

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وفي وفت سابق، تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً اليوم السبت، من السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان.

وأعرب السلطان هيثم خلال الاتصال عن شكره وتقديره إلى الملك سلمان، على ما وجده من حفاوة وحسن استقبال خلال زيارته للسعودية، كما هنأه بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

من جانبه، شكر خادم الحرمين، سلطان عُمان على مشاعره الأخوية، وبادله التهنئة بهذه المناسبة، داعياً الله أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين بمزيد من التقدم والازدهار.

الملك سلمان أردوغان السعودية الرئيس التركي خادم الحرمين الشريفين

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