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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بشرى: أفلام مختلفة وضيوف جدد للدورة الخامسة من الجونة السينمائي

بشرى
بشرى

كشفت الفنانة بشرى المؤسس المشارك ورئيس العمليات بمهرجان الجونة، عن آخر تحضيرات الدورة الخامسة.

وقالت بشرى لـ"صدى البلد"، إنهم حاليا يعملون على التحضير لتلك الدورة، ويحرصون على اختيار أفلام جيدة، وضيوف جدد، موضحة أنه سيكون هناك معارض وشراكات جديدة هذا العام، وأنهم سيعلنوا عن باقي المكرمين خلال الفترة القادمة.


وكانت بشرى، علق على منح  جائزة الإنجاز الإبداعي للنجم المصري أحمد السقا، في الدورة الخامسة من المهرجان.

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وقالت بشرى، لـ "صدى البلد": اختيار أحمد السقا لجائزة الإنجاز الإبداعي جاء بعد إجماع من اللجنة الاستشارية لمهرجان الجونة، حتى أعضاء لجنة التحكيم المصريين والأجانب وافقوا عليه، بعدما رأوا الريادة التي حققها في مجال الاكشن ووجوده الافلام اللي قدمها وفتح الباب لجيل جديد، والجائزة والتصويت على استحقاق.


من جانبه قال أحمد السقا إنه لشرف عظيم لي أن يتم تكريمي بجائزة الإنجاز الإبداعي لمهرجان الجونة السينمائي هذا العام، بينما استرجع مسيرتي، أتذكر جميع عظماء صناعة السينما الذين أثروا في مسيرتي المهنية وعلموني وألهموني، أنا ممتن جدا لهم، جنبا إلى جنب مع عائلتي وجمهوري العزيز على كل الحب والدعم الذي قدموه لي على مر السنين، أدين بهذا الإنجاز لكل هؤلاء الأفراد المدهشين الذين وقفوا إلى جانبي في كل خطوة".


جائزة الإنجاز الإبداعي تقليد سنوي لمهرجان الجونة السينمائي، تُقدم لهؤلاء الذين تركوا بصمتهم بأعمالهم الفريدة في مجال السينما، تضم قائمة الحاصلين على الجائزة: النجوم المصريين عادل إمام ومحمد هنيدي وخالد الصاوي، إضافة إلى النجوم العالميين فوريست ويتاكر وسلفستر ستالوني وجيرارد ديبارديو وسعيد تجماوي والمخرج المصري داود عبد السيد ومنسق المناظر أنسي أبو سيف وصانعة الأفلام التونسية درة بوشوشة وصانعة الأفلام الفلسطينية مي مصري.

الجونة السينمائي واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي، إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية.

احمد السقا عمرو عرفة مروان حامد مهرجان الجونة السينمائي شورت وفانلة وكاب مهرجان الجونة لشباب فيلم معالي ماما الخامسة معالي ماما

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