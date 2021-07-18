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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لحظات توقف القلب.. انهيار نطاطية وتطاير الأطفال من فوقها.. يديو

صدى البلد

وثق مقطع فيديو لحظة مرعبة لسقوط القلعة النطاطة بفعل الرياح، وتطاير الأطفال في الهواء من فوقها خلال مهرجان بيلاروسيا.

 

أصيب الأطفال بالرعب وتعالت صرخاتهم خلال الفيديو عندما انشقت القلعة النطاطة وحلقت في الهواء على ارتفاع 30 قدمًا عن الأرض خلال مهرجان في بيلاروسيا.

 

وأفادت الأنباء بأن 4 أطفال و3 أشخاص بالغين تعرضوا لإصابات بالغة وجروح خطير تطلبت نقلهم إلى مستشفى منطقة شكلوف المركزية في بيلاروسيا.

 

سبب انهيار النطاطية

 

قال شهود العيان، إن الرياح القوية تسببت في اقتلاع لعبة النطاطة من جذورها لتطير في الهواء ويتطاير الأطفال من فوقها.

 

وأضاف شاهد عيان: "حلقت القلعة فوقنا مثل بالون وسقطت فوق السياج، ورأينا الأطفال يتطايرون من فوقها، فيما تحطمت فوق خيمة قريبة".

 

وأوضح شاهد عيان آخر: "حرفيا لقد حدث ذلك في لحظة.. هبت ريح قوية وقطعت القلاع من مراسيها حيث كان الأطفال يلعبون.. كانوا خائفين للغاية يصرخون من الذعر.. حاول رجال الأمن المساعدة حتى وصلت سيارات الإسعاف بسرعة".

 

في حادثة مماثلة العام الماضي، رفعت طائرة ورقية عملاقة صبيًا يبلغ من العمر 12 عامًا في الهواء أمتارًا قبل أن يسقط 30 قدمًا أمام حشد مروع في منطقة برينجسو، حيث وثقت الكاميرات الحادث الأليم الذي هز مواقع التواصل الاجتماعي.

 

روسيا بيلاروسيا أطفال الاطفال رعب اخبار المنوعات أخبار الترفيه

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