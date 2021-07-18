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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

114 ألف فرنسي يتظاهرون ضد إجراءات ماكرون بشأن كورونا.. فيديو

تظاهرات الفرنسيين
تظاهرات الفرنسيين في شوارع باريس

شارك حوالي 114000 شخص في الاحتجاجات التي نظمت في جميع أنحاء فرنسا ضد التطعيم ضد فيروس كورونا وإجراءات السلامة الجديدة.

وبحسب قناة "BFMTV" الفرنسية، وخرجت المظاهرات في باريس حيث تجمع حوالي 18 ألف شخص يوم السبت، وفي عدة أجزاء أخرى من فرنسا. اجتذبت الاحتجاجات الإقليمية ما يقدر بنحو 96000 متظاهر.

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ويوم الجمعة، تم اعتقال تسعة متظاهرين في ليون وسط احتجاجات على بطاقات كورونا.

ويوم الإثنين، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بطاقة الصحة، التي تؤكد أن حاملها قد تم تطعيمه بالكامل أو كانت نتيجة اختبار فيروس كورونا سلبية مؤخرًا، ستصبح إلزامية في فرنسا بدءًا من أغسطس لأولئك الذين يزورون الحانات والمطاعم والتسوق مراكز التسوق، وكذلك عند ركوب القطار أو الطائرة. اعتبارًا من 21 يوليو، ستكون البطاقة مطلوبة لحضور الأحداث الثقافية والمهرجانات والمتنزهات الترفيهية والعروض المختلفة.

وتتزايد المخاوف في فرنسا بشأن متغير بيتا، فضلاً عن الانتشار المستمر لمتغير دلتا. أكدت البلاد ما مجموعه أكثر من 5.9 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الوباء، وبلغ عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في فرنسا أكثر من 111000 حالة.

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