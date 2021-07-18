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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

القصة الكاملة لأزمة تهنئة الزمالك للأهلي بالفوز بدوري أبطال أفريقيا

الاهلي - الزمالك
الاهلي - الزمالك

حقق النادي الأهلي لقب بطولة دورى أبطال إفريقيا بعد الفوز على منافسه كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في المباراة النهائية. 

 

تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية علي التوالي بعدما نجح في تحقيقه الموسم الماضي بالفوز علي غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف.

 

ويستمر النادي الأهلي في صدارة ترتيب أكثر الأندية تتويجا بلقب دورى أبطال إفريقيا برصيد 10 ألقاب.

 

وقدم نادي الزمالك تهنئة للأهلي بعد الفوز على كايزر تشيفز وتحقيق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا في بيان رسمي. 

 

تهنئة الزمالك لـ الأهلي : 

قدمت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب التهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والجهاز الفني، واللاعبين بعد فوز النادي الأهلي على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بثلاثية نظيفة، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، الذي أقيم على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب والحصول على كأس البطولة في النسخة التي تحمل رقم ٥٧ في تاريخ البطولة.

سحب التهنئة : 

أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب سحبها للتهنئة المقدمة للنادي الأهلي.


واعتبرت اللجنة أن التهنئة كأن لم تكن، وذلك اعتراضا على عدم مهنية صفحات الأهلي الرسمية في تناول خبر التهنئة . 


وبدلا من الهدف الأسمى، وهو نشر الروح الرياضية ونبذ التعصب قوبلت بكل أسف من الطرف الآخر بالسخرية والتهكم وعلى الصفحات الرسمية.


كما رفضت  اللجنة المكلفة بإدارة النادي تطاول بعض الجماهير على نادي الزمالك وقائد الفريق الأول لكرة القدم
مما يزيد من حالة الاحتقان عند جماهير الزمالك العظيمة في كل مكان وعليه فقد تقرر سحب التهنئة.

 

بيان الأهلي : 

تقدمت إدارة مواقع التواصل الإجتماعي بقناة النادي الأهلي باعتذار إلى مجلس إدارة نادي الزمالك الذي تقدم بكل حب واحترام التهنئة لـ المارد الأحمر، بفوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وأوضحت القناة الرسمية للنادي الأهلي في بيان رسمي، أن أحد العاملين بقطاع السوشيال ميديا نشر تعليقا لا يليق تجاه نادي الزمالك، وبالتالي تم إيقافه وتحويله للتحقيق تمهيدا لفصله.

كما أكدت إدارة مواقع التواصل الإجتماعي بقناة الأهلي، على فردية الحدث، متأسفة على حدوثه، وتشدد على تقديرها واحترامها لمجلس إدارة نادي الزمالك ورموزه، والالتزام بالاحترام المتبادل، واتخاذ اللازم تجاه الواقعة المذكورة.

 

أول تعليق من وزير الشباب والرياضة : 

وقال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في تصريحات إذاعية: الأهلي والزمالك قطبا مصر في الرياضة ورمزان كبيران لا يجب الوقوف عند صغائر الأمور والتصرفات غير المسئولة.

وأضاف وزير الشباب والرياضة: تهنئة  نادي الزمالك تصرف راق ومحترم ثم إن بيان الأهلي وإعتذاره بشأن ما حدث من البعض في التعامل يدل على الرقي والاحترام المتبادل بين الطرفين.

وأكمل: لا نريد الوقوف عند النقط الصغيرة ويجب التركيز على الإيجابيات.

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