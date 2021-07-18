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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سامح شكري يستقبل وزير خارجية الصين في مقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة العلمين | صور

شكري يستقبل وزير
شكري يستقبل وزير خارجية الصين في مقر مجلس الوزراء بالعلمين

يعقد سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الأحد، جلسة مباحثات مع مستشار دولة الصين وزير الشئون الخارجية وانج يي، اجتماعا؛ لبحث العلاقات المصرية الصينية وسبل تعزيزها، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

واستقبل شكري نظيره الصيني، منذ قليل، في مبنى رئاسة الوزراء بمدينة العلمين بمقر رئاسة مجلس الوزراء في مدينة العلمين، لأول مرة.

وكان وزير الخارجية الصيني قد التقى الرئيس السوري بشار الأسد السبت في دمشق، قبل زيارته اليوم الى القاهرة.

وأكد وانج لي استمرار الصين في دعم الشعب السوري في حربه ضد الإرهاب ومواجهة الحصار والعقوبات اللاإنسانية المفروضة عليه، والوقوف ضد التدخل في الشؤون الداخلية للشعب السوري وكل ما يمس سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

شكري يستقبل وزير خارجية الصين في مقر مجلس الوزراء بالعلمين
شكري يستقبل وزير خارجية الصين في مقر مجلس الوزراء بالعلمين
شكري يستقبل وزير خارجية الصين في مقر مجلس الوزراء بالعلمين
شكري يستقبل وزير خارجية الصين في مقر مجلس الوزراء بالعلمين
شكري يستقبل وزير خارجية الصين في مقر مجلس الوزراء بالعلمين
شكري يستقبل وزير خارجية الصين في مقر مجلس الوزراء بالعلمين
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