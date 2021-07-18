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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شرطة نسائية وتدخل سريع.. الداخلية ترفع حالة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات عيد الأضحى

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

رفعت وزارة الداخلية، درجة الاستعداد القصوى وتنفيذ الخطط الأمنية وتحقيق الانتشار الأمني للقوات الشرطية بمختلف المواقع تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك ، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة.

 

وقامت كافة قطاعات الوزارة على مستوى الجمهورية، بالبدء فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الإنضباط وحماية وتأمين المواطنين أثناء إحتفالهم بعيد الأضحى المبارك. 
  
وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية، نشر الأقوال والارتكازات الأمنية والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بالمحاور والمنشآت الهامة والحيوية، فضلاً عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية وتكثيف الخدمات المرورية على المحاور والطرق السريعة ونشر سيارات الإغاثة لمواجهة أية أعطال للحفاظ على سلامة المواطنين من مرتادي الطرق.    

 

كما يضطلع مديرى الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات، بتكثيف المرورات على الخدمات الأمنية والتأكيد على ضرورة التحلى باليقظة التامة والإلتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة.


وأعدت الوزارة، خطة انتشار أمني مكثف بالمناطق التى يمكن أن تشهد تجمعات المواطنين للتأكد من التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية المتبعة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" ومنع التجمعات.
 

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنين بأجواء عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

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وزارة الداخلية الخطط الأمنية للقوات الشرطية عيد الأضحى المبارك ا للإجراءات الإحترازية فيروس كورونا قطاعات الوزارة تأمين المواطنين أ

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