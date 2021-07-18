اليوم الروحي لخدام إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك

ذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج، أنه تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، نظم مكتب التعليم المسيحي بسوهاج، تحت إشراف الأب أنطون عياد، والأب أرميا عياد يومًا روحيًا، شارك فيه سبعون خادمًا من مختلف كنائس الإيبارشية.

وقدمت الأخت ليديا من راهبات قلب يسوع المصريات، رسالة قداسة البابا فرنسيس حول التعليم المسيحي، حيث ركزت على خدمة التعليم المسيحي رسالة ودعوة ومسئولية، وترتكز على العمل المشترك داخل الجماعة، تحت سلطة الأسقف والرعاة واحترام كل الأدوار المميزة، كما تقتضي خدمة التعليم المسيحى الأمانة، لنقل تعليم الكنيسة والتحضير وشهادة الإيمان الحقيقية.

ونوهت لصفات الخادم وأهمها: الإيمان العميق، والمشاركة الفعالة في حياة الجماعة، وأن يتلقى تكوينًا كتابيًا ولاهوتيًا وتربويًا، وأن يكون معاونًا مخلصًا للكاهن، كما تضمن اليوم أيضًا تقديم الأخ عوض صابر بانوراما صيف ٢٠٢١، بعنوان "طفولة وبطولة".