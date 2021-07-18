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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان تكشف آخر تطورات الملء الثاني لـ سد النهضة.. وخطورة الموقف على سد الروصيرص

سد النهضة الإثيوبي
سد النهضة الإثيوبي

أكد مسؤول سوداني اليوم الأحد، استقرار تدفقات المياه القادمة من إثيوبيا، وذلك بعد انخفاض منسوب المياه بسبب الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي.

ونقلت قناة "العربية" عن مسؤول سوداني لم تذكر اسمه قوله، إن هناك "استقرار في كميات المياه اليومية من الهضبة الإثيوبية رغم الملء الثاني بسد النهضة".

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وحذر المسؤول السوداني من أن "عدم توقيع اتفاق ملزم لملء سد النهضة يشكل خطورة على سد الروصيرص".

أكدت إدارة سد الروصيرص في السودان، علي استمرار انخفاض وارد المياه من النيل الأزرق بنسبة تصل إلى 50%.

وأصدرت إدارة السد، تحذيرات من أن تأخر استئناف المفاوضات سيعرض سد الروصيرص للخطر، في وقت قالت فيه إثيوبيا إنها تتجهز لمواجهة فيضانات خطيرة.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية، أكد وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، في وقت سابق، أن القرار الإثيوبي بالبدء في ملء سد النهضة، للعام الثاني على التوالي يشكل تهديدا للسودان.

وقال في رسالة بعث بها لنظيره الإثيوبي، بيكيلي سيليشي، إن إثيوبيا قررت ملء السد للسنة الثانية فعليا في الأسبوع الأول من شهر مايو، عندما قررت مواصلة تشييد الممر الأوسط للسد، لذلك من الواضح أنه عندما يتجاوز تدفق المياه سعة البوابتين السفليتين، فسيتم تخزين المياه إلى أن يمتلئ السد وتعبر المياه من فوقه في نهاية المطاف.

السودان الملء الثاني سد النهضة اثيوبيا الروصيرص

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