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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تحبط ترويج كميات حشيش وبانجو قبل عيد الأضحى .. فيديو

ارشيفية
ارشيفية

وجهت الداخلية حملات مكبرة قبل عيد الأضحى استهدفت أباطرة الكيف، حيث نجحت مكافحة المخدرات في ضبط 1490 قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها 1594 متهما، يحوزون كمية من مخدر البانجو، وزنت "187٫493 كيلو جرام"، وكمية من نبات الحشيش المخدر، وزنت 100٫378 كيلو جرام.

 

وأسفرت الجهود عن ضبط 28٫191 كيلو جرام هيروين، وكمية من مخدر الإستروكس، وزنت 18٫27 كيلو جرام، وكمية من مخدر الآيس، وزنت 1,130 كيلو جرام، و815 جراما من مخدر الفودو، و 18176 قرص مخدر ومؤثر مختلف الأنواع، وضبط 10 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان .

 

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عيد الأضحى المواد المخدرة مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان

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