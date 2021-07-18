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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كل ما نطلبه الدعاء.. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

وائل عبد العزيز وياسمين
وائل عبد العزيز وياسمين

كشف الفنان وائل عبدالعزيز، تطورات الحالة الصحية لشقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز،وذلك بعد تدهور حالتها في الساعات الماضية بعد إجرائها عملية جراحية .

 

وكتب وائل عبدالعزيز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «أرجو من الصحفيين احترام واستيعاب قلقنا، وعدم نشر أي تصريحات أو صور مش عن لسانا، ولما نطمن وتستقر الحالة، هنطمن الناس عليها، وكل ما نطلبه الآن الدعاء في الأيام المفترجة دي".

 

وكان  الفنان وائل عبد العزيز  قد كشف صباح اليوم عن تطورات حالة شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية .

 

وكتب وائل عبد العزيز عبر حسابه بموقع فسبوك :" أنا كل اللى هقدر اقوله دلوقتى ادعو لياسمين حالتها خطرة".

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الله خير حافظ.. وائل عبد العزيز ينشر صورا تجمعه بشقيقته ياسمين

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حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

العوضي يطلب الدعاء لياسمين:

وطلب الفنان أحمد العوضي، الدعاء من الجمهور مجدداً لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد دخولها غرفة العمليات.

 

كتب أحمد العوضي: “يمكن ببان  قدامكم دايما قوي .. لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان علي وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا ... أنا ضعيف جدا من غيرك إنتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة ...  أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه ... بس انتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان إنتي وعداني وعد وهتتفذيه”.

 

وتابع قائلًا: “انا عاوزك تبقي كويسه وتقومي عشان اقولك اني لو كنت ببينلك اني بحبك مره فالحقيقي واللي جوايا اني بحبك الف  مره ... وانا دلوقتي مش قوي زي ما انتي بتشوفيني انا دلوقتي ضعيف ضعيف جدا .. لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما انتي بتاخدي قوتك مني انا كمان باخد قوتي منك”.

 

واختتم أحمد العوضي، حديثه قائلاً: "قومي عشان انا بحبك... بحبك اكتر بكتيير من كل الكلام اللي انا كتبته .. اكتر بكتير من كل اللي عدينا بيه مع بعض من ايام حلوه ومواقف صعبه مرت علينا ... اكتر بكتير حتي من الموقف اللي احنا فيه دلوقتي .. انا بحبك  .. ادعولها تقوم بالسلامه زي ما انتو دايما بتدعولها بالنجاح والتوفيق .. هي دلوقتي محتاجه دعواتكم".

قال دكتور أشرف زكي ، نقيب المهن التمثيلية في تصريح خاص لصدى البلد أنه  عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، إنها لا تعلم أي شيء عن الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز.

أَضاف أشرف زكي :" أن النقابة  حاولت التواصل مع الفنان أحمد العوضي زوج ياسمين عبد العزيز ، للاطمئنان على حالتها الصحية ولكنه لا يرد على هاتفه.

 

تطورات حالة ياسمين عبد العزيز:

 يكشف صدى البلد تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز ، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية أدت إلى نقلها للرعاية المركزة.

 

وتمكث حاليا ياسمين في الرعاية المركزة أملا في تحسن حالتها خلال الفترة المقبلة ، حيث لا صحة للإخبار التي تم تداولها بخصوص استقرار حالتها الصحية أو دخولها في غيبوبة .

 و تعرضت ياسمين عبد العزيز لفيروس بالدم بعد خضوعها لعملية  إزالة كيس دهني منذ خمسة أيام ، حيث تعود إصابتها بسبب عدم التعقيم الجيد لغرفة الرعاية المركزة  أو انتقاله من أحد الأطباء والممرضيين المتابعية لحالتها .

 

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