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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديوجراف.. رسالة عاجلة من أسرتها .. تطورات حالة الإعلامية إيمان الحصري

الإعلامية إيمان الحصري
الإعلامية إيمان الحصري

شغل غياب الاعلامية إيمان الحصري اهتمام الكثيرين من متابعيها وزملائها وذلك بعد ان تعرضت لوعكة صحية كبيرة منذ عدة اشهر ودخلت غرفة العمليات 7 مرات لاجراء جراحة وذلك بعد ان تعرضت لخطأ طبي ادى الي تدهور حالتها الصحية وزاد قلق متابعيها خاصة بعد أن أرسلت أسرتها رسالة عاجلة الي متابعيها على الفيس بوك .

تطورات الحالة الصحية لإعلامية إيمان الحصري

دخلت الإعلامية إيمان الحصري في نوبة مرضية غير مطمئنة بعد غجراء عملية جراحية دقيقة لم يُكتب لها النجاح حتى اضطرت لإجراء عمليات جراحية أخرى لعلاج المضاعفات.

لكن الاخبار المتواترة من عائلة وأسرة الاعلامية والمقربين منها، لم تكن مطمئنة بعد الحديث عن تدهور حالتها الصحية إثر فشل الجراحة الدقيقة التي أجرتها.

وكشف أحد العاملين ببرنامج مساء DMC أن الاعلامية أجرت عملية أخرى اليوم، وحالتها تتحسن تتدريجيا، معلنًا أنها أجرت 7 عمليات حتى الآن لوقف المضاعفات.

وقال إن حديث اسرتها وكذلك الاطباء المعالجين مطمئن إلى حد كبير، وكل ما يرجونه هو الدعاء لها بتمام الشفاء

استقرار ثم تدهور حالة إيمان الحصري

وفي وقت سابق اعلنت الاسرة عبر الصفحة الرسمية للإعلامية، عن استقرار حالتها الصحية، وطلبت من الجمهور الدعاء لها.

وقالت أسرة الإعلامية إيمان الحصري: "تعلن أسرة الإعلامية إيمان الحصري و أطباؤها المعالجون عن بداية استقرار الحالة الصحية بفضل الله و دعواتكم مقارنةً بالفترة السابقة بعد أجراء العملية الأخيرة منذ ساعات لمعالجة المضاعفات الخطيرة الناتجة عن العملية الأولي. 

ونشرت الصفحة الرسمية لـ الإعلامية بوست كتبت خلاله: "أجرت المذيعة إيمان الحصري عملية جراحية منذ أسبوعين الأمر الذي ترتب بعده حدوث مضاعفات مؤسفة".

يأتي هذا فيما، حرصت الإعلامية بسمة وهبة على تقديم رسالة دعم للإعلامية إيمان الحصري بعد تدهور حالتها الصحية.

موجز السوشيال ميديا .. شيما صابر تضع مولودها الأول.. رسالة مؤثرة من بسمة وهبة لـ إيمان الحصري بعد تدهور 

رسالة بسمة وهبة للإعلامية إيمان الحصري 


ونشرت بسمة وهبة صورة للإعلامية إيمان الحصري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وعلقت قائلا: بدعو السادة الزملاء الدعاء لزميلتنا وكل من يقرأ الدعاء يقول آمين اللهم اشفي الزميلة المحترمة الخلوقة إيمان الحصري، اللهمً كن لها ولا تكن عليها، اللهم اشفيها يا من شفيت ايوب وكشفت ضر يعقوب..اللهم هون عليها انك ع كل شيء قدير.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول الحالة الصحية للاعلامية إيمان الحصري من خلال الفيديوجراف التالي .

ايمان الحصري الإعلامية إيمان الحصري حالة الصحية أسرتها

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