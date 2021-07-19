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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد أنور يتحدث عن أغنيته الجديدة عن الستات " أنتوا كده كلكوا" مع يسرا الجندي..فيديو

الفنان محمد أنور
الفنان محمد أنور

 

قال الفنان محمد أنور ، كنت أتمني أن اقدم أغاني منذ فترة بعيدة خصوصا إنني كنت اغني علي مسرح مصر ، لافتا كنت أتمني أن اقدم أغاني " دمها خفيف " ومختلفة عن الأغاني المتواجدة الأن علي الساحة الفنية .

 


واضاف أنور خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " ام بي سي مصر " ، عندما فكرت في الغناء كنت أريد أن اقدم شيء يحبه الجمهور من أول مرة فلم اجد شيء افضل من تقدم شيء للرجال والستات فقمت بعمل أغنية " انتوا كده كلكوا " .

 

واوضح أنور ، " اعمل علي تجهيز هذه الأغنية منذ شهر 2 الماضي ، مؤكدا أن الفنانة يسرا هي من قامت بكتابة كلمات الأغنية وتلحينها "

 

اقرأ أيضا : مصطفى خاطر يهنئ محمد أنور على كليب "انتوا كلكم كدا"

 

قدم الفنان مصطفى خاطر التهنئة للفنان محمد أنور على كليبه الجديد "انتوا كلكم كدا" الذي يقدمه مع المطربة يسرا الجندي.


ونشر مصطفى خاطر الكليب من خلال صفحته على "انستجرام" معلقاً عليه "مبروك محمد أنور ويسرا الاغنيه تحفه ".


يذكر أن هذا الكليب الغنائي الأول للفنان محمد أنور ظهر به كل من الفنانين " محمد ثروت ، محمد أسامة اوس اوس ، وشيماء سيف" كضيوف شرف الكليب .


طرح الفنان "محمد أنور" نجم مسرح مصر امس "الجمعة" فيديو كليب بعنوان "انتوا كدة كلكوا" على شكل ديو غنائى مع يسرا الجندى، صاحبة أغنية "بكلمك مش بترد"، على قناته الرسمية على يوتيوب.


أغنية "انتوا كدة كلكوا" من كلمات وألحان يسرا الجندى، توزيع أحمد وحيد (كينج)، إخراج أحمد عبدالوهاب.

إسعاف يونس

وكانت آخر أعمل محمد أنور مسلسل "إسعاف يونس"، أولى بطولاته المطلقة في الدراما، والذى احتل المركز الأول بقائمة الأعلى مشاهدة على منصة watch it وقدم أنور شكلا جديدا من كوميديا الموقف.


إسعاف يونس بطولة محمد أنور، سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج، وآخرين، ومن إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها، ومع تتابع الأحداث يدخل في قصة حب مع سارة سلامة.

أغاني الفنية الساحة الفنية اقدم الجمهور الستات كلمات الأغنية الفنانة يسرا

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