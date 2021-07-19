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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

الاهلي
الاهلي

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أول أمس السبت، على فريق كايرز تشيفز الجنوب أفريقي  بنتيجة عريضة 3-0 في نهائي دوري أبطال أفريقيا بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب، ليحصد اللقب للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه.

وتتبقى للأهلي 11 جولة حاسمة في بطولة الدوري المصري، بعدما خاض الفريق العديد من المؤجلات خلال الفترة الماضية.


وسيلعب الأهلي مبارياته المؤجلة خلال فترة أولمبياد طوكيو التي تنطلق منافسات كرة القدم فيها الخميس المقبل، عندما يواجه منتخب مصر نظيره الإسباني.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري


ويستهل الأهلي مبارياته بعد حسم اللقب الأفريقي، الخميس المقبل، أمام البنك الأهلي، على استاد السلام، في الجولة الـ24 من الدوري.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت أبوظبي.

وسيغيب عن الأهلي في 4 مباريات على الأقل 6 من لاعبيه المشاركين في الأولمبياد، على رأسهم الحارس وقائد الفريق محمد الشناوي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري


وستُنقل المباراة على قناة "أون تايم سبورتس" المصرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري بـ51 نقطة، بفارق 10 نقاط خلف الزمالك المتصدر، لكن الأهلي لعب 4 مباريات أقل.

الأهلى كايرز تشيفز دوري ابطال افريقيا الدوري المصري المغرب ملعب محمد الخامس

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