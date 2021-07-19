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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسين الشحات: «اللي مش هيستحمل ضغط الجمهور مايلعبش في الأهلي».. فيديو

حسين الشحات
حسين الشحات

قال حسين الشحات لاعب الأهلي، إن تتويج فريقه بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، جاء نتيجة مجهود كبير بذله لاعبي الفريق على مدار الموسم.

وأضاف حسين الشحات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن مباراة كايزر تشيفز لم تكن سهلة على الإطلاق، والطرد الذي حصل عليه لاعب المنافس كان في صالح الأحمر، خاصة وأنه كان في وقت مبكر بالمباراة.

واستكمل تصريحاته، أن الأهلي حاول استغلال السرعات وهو ما تحقق بالفعل في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيل الفريق ثلاثة أهداف، مضيفًا أنه يلعب للأهلي، وهو ما يزيد من المسؤولية عليه، خاصة وأن جمهور النادي لا يقبل الظهور بشكل خافت، وهو ما وضعه تحت ضغط طوال الفترة الماضية.

وتابع لاعب الأهلي «اللي مش عايز ضغط أو مش قادر يستحمل مش هيلعب في الأهلي، واحنا اتعودنا على كده خلاص، والجهاز الفني للأهلي ساعدني وحفزني بثقته في إمكانياتي».

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