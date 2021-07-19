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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تعلن رفع قيود كورونا

كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الإثنين، رفع القيود الصحية المفروضة لمواجهة جائحة كورونا المستجد "كوفيد19".

ومن ناحية أخرى، قال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني اليوم الأحد إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير المالية ريشي سوناك سيعزلان نفسيهما وفقًا للتوجيهات الوطنية ولن يشاركا في مخطط تجريبي بديل للعزل الذاتي.

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بعد إصابة وزير الصحة بكورونا .. رئيس وزراء بريطانيا: سأعزل نفسي حتى يوم 26 يوليو

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وأضاف سيواصلان عقد اجتماعات مع الوزراء عن بعد.

كما تم الاتصال بالمستشار (سوناك) وسيقوم أيضًا بالعزل كما هو مطلوب ولن يشارك في أي اجتماعات في وقت لاحق

وقال جونسون، إنه من المهم أن يلتزم الجميع بنفس القواعد المتعلقة بالعزلة الذاتية، مثل الكثير من الأشخاص الذين تعرضوا لمصابين بكورونا، لأنني كنت على اتصال بشخص مصاب بـ كوفيد 19، وسأعزل نفسي حتى يوم الاثنين 26 يوليو.

ويأتي ذلك بعد أن اعلن داونينج ستريت في وقت سابق أن جونسون وسوناك كانا قد اتصلا بوزير الصحة ساجيد جافيد المصاب بفيروس كورونا

وكان من المتوقع ألا يقوم المسؤولان بالعزل الذاتي، ويختاران بدلاً من ذلك المشاركة في خطة تجريبية جديدة تسمح لهما بمواصلة العمل من المكتب.

وتلقى جونسون جرعتين من لقاح استرازينكا، بعد دخوله المستشفى العام الماضي بسبب فيروس كورونا.

وفي ضوء ذلك ، أشارت بعض التقارير الإعلامية إلى أن رئيس الوزراء البريطاني لن يضطر إلى عزل نفسه لمدة 10 أيام حال مشاركته في المخطط الصحي التجريبي المشار اليه.

فيروس كورونا بوريس جونسون كوفيد19 استرازينكا مواجهة جائحة كورونا

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