تفاصيل جولة مباحثات السلام بين طالبان والحكومة الافغانية

كشفت وسائل إعلام عن انتهاء جولة المحادثات الأخيرة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة دون تحقيق تقدم ملموس.



وذكرت الشرق السعودية أن المحادثات بين ممثلين عن الحكومة الأفغانية وطالبان بدأت السبت في قطر، فيما تدور معارك داخل أفغانستان، بالتزامن مع انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان.

وأعلن الوسيط القطري إثر انتهاء المحادثات أمس الأحد، أن الطرفين اتفقا على "منع الإصابات بين المدنيين"، دون أي إشارة إلى وقفٍ لإطلاق النار.

وقال مبعوث وزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية النزاعات مطلق القحطاني: "اتفق الطرفان على مواصلة المفاوضات على مستوى رفيع حتى يتم التوصل لتسوية، ولهذا الغرض سوف يجتمعون من جديد الأسبوع المقبل".

ويعقد الجانبان محادثات متقطعة منذ أشهر في العاصمة القطرية. لكن مصادر مطلعة أشارت إلى أن المفاوضات تتراجع مع تقدم طالبان في ساحة المعركة.

ومن ناحية أخرى، أكد بيان مشترك لمحادثات حكومة أفغانستان وحركة طالبان، أن الطرفين يضمنان الالتزام بمواصلة المفاوضات حتى تحقيق تسوية سياسية.

وقال البيان الذي نشرته وكالة "رويترز" الإخبارية: "اتفق وفد حكومة أفغانستان وحركة طالبان على عقد لقاء جديد وتسريع المفاوضات، وأكدا أنهما سيعملان على تقديم المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء أفغانستان".

واجتمع وفدان عن الحكومة الأفغانية وطالبان السبت، لاستئناف المحادثات التي بدأت في سبتمبر ولا تزال متعثرة حتى الآن، في وقت يشن المتمردون هجوما كاسحا على القوات الأفغانية سيطروا خلاله على مناطق عديدة.

وصباح اليوم، أعلن زعيم حركة طالبان هبة الله أخوند زاده، أنه "يؤيد بشدة" تسوية سياسية للنزاع في أفغانستان "رغم التقدم والانتصارات العسكرية" التي سجلتها الحركة في الشهرين الأخيرين.

وقال أخوند زاده: "بدل الاعتماد على الأجانب، دعونا نحل مشكلاتنا فيما بيننا وننقذ وطننا من الأزمة السائدة"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.