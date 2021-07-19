مصدر داخل الزمالك يكشف آخر تطورات ملف رحيل عبدالله جمعة

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن آخر تطورات ملف رحيل عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار المصدر أن نادي بيراميدز يرغب في ضم عبدالله جمعة الذي يتبقى له موسم واحد فقط مع الزمالك، في الوقت الذي يوافق فيه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض على رحيل اللاعب.

وهذا في ظل عدم التزام اللاعب وكذلك يوافق مجلس الإدارة على رحيله خاصة أن هناك لاعبان في الجبهة اليسرى بخلافه وهما محمد عبدالشافي وأحمد فتوح.

واكد المصدر أن مسئولي الزمالك وصلت لهم معلومات مؤكدة، تفيد بحصول بيراميدز بالفعل على توقيع عبدالله جمعة وحصول اللاعب على مقدم تعاقده مع ناديه الجديد.



واضاف المصدر مشيراً أن اللاعب من المقرر أن يحصل على 15 مليون جنيه من بيراميدز في الموسم الواحد في الوقت الذي يحصل فيه من الزمالك على مليون و200 ألف جنيه موسمياً.

وشدد المصدر قائلاً أن مسئولي بيراميدز قاموا بعقد عدة جلسات مع عبدالله جمعة وأنهوا اتفاقهم معه لضمه إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.



بينما أشار المصدر أن بيراميدز لم يفتح مع الزمالك ملف التفاوض بشكل رسمي حتى الآن.

وكان عبدالله جمعة تحدث مع كارتيرون خلال الأيام الماضية وأبلغه برغبة بيراميدز في الحصول على خدماته بداية من الموسم الجديد، ومن جانبه أكد المدرب الفرنسي للاعب أنه لا يمانع رحيله مطالبه بإحضار العرض الرسمي لمسئولي الزمالك، لمناقشته وحسم موقفه حسب ما سيقدمه بيراميدز.