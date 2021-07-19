رابطة تجار السيارات توضح حقيقة حرق أسعار موديلات 2021

قال محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل والهايبرد برابطة تجار السيارات المصري، ان حرق تجار السيارات والموزعين لأسعار سيارات موديل 2021 ، من اجل حصص موديلات 2022 الجديدة كلام عار تماما من الصحة ، ولا وجود له نهائي ، بل بالعكس هناك موديلات 2019 في السوق المصري عليها " اوفر برايس".

تصريحات خاصة



وأضاف رئيس قطاع المستعمل والهايبرد برابطة تجار السيارات في تصريح خاص لـ"صدى البلد" ان جميع الموديلات للسيارات " الزيرو" تباع بأسعارها الرسمية ، مضاف اليها " الاوفر برايس " بسبب قلة المعروض منها .



وأوضح حماد ان موديلات 2020 و 2021 و 2022 جميعها تباع بالاوفر برايس ولا يوجد اى خصومات من اجل حرق الأسعار لموديلات أخرى .



وتابع رئيس قطاع المستعمل والهايبرد برابطة تجار السيارات ، ان العميل اذا قام بطلب اى سيارة موديل معين ، فلم يجد اللون المطلوب بسهولة او الفئة المطلوبة ولذلك يقوم التجار بوضع الاوفر برايس لحجز السيارات التى اصبح عددها قليل في السوق.



وكانت قد ترددت عدد من الانباء ان أغلب موزعي وتجار السيارات يلجؤون الى حرق أسعار طرازات موديل 2021 ؛ بهدف القدرة على تسويقها داخل السوق المحلية وذلك قبل استلامهم الحصص المقررة من الموديلات الجديدة لعام 2022.