استمرار مبادرة "ازرع شجرة خلي  البيئة خضرة" في العريش

تواصل جمعية حقوق المرأة بمدينة العريش شمال سيناء ، اليوم تنفيذ مبادرة (اليوم المحلي للبيئة) وذلك في إطار المبادرة الرئاسية (اتحضر للأخضر) ، وذلك بزراعة الأشجار، بحي المساعيد، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضية تحت شعار ( ازرع شجرة خلي البيئة خضرة)، تحت رعاية محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة.

وقال رئيس مركز ومدينة العريش إن المحافظة قامت بتنفيذ عدد من المشروعات التنموية في العريش، من بينها، تطوير 5 ميادين"، مطالبا المواطنين بالحفاظ علي البيئة من خلال التوعية المجتمعية والمساعدة في الحفاظ علي مس وعات تطويى العاصمة باعتبارها واجهة لمدينة العريش .

حملات نظافة :

وأوضحت رئيس مجلس إدارة الجمعية سوسن حجاب أن المبادرة تهدف الي الحفاظ على البيئة من خلال عدة فعاليات، من بينها، حملات نظافة موسعة للشوارع والميادين والأحياء بالتنسيق مع مجلس مدينة العريش، والاوسع في المسطحات الخضراء بزراعة الأشجار، وتنفيذ عدد من الندوات التوعوية للحفاظ على البيئة . وأضافت أن محافظة شمال سيناء تعتبر أول محافظة تطلق مبادرة اليوم المحلي للبيئة، لافتة إلى التنسيق مع وزارة البيئة لاعتماد هذه المبادرة على مستوى محافظات الجمهورية .

بدوره، قال إبراهيم سالم المدير التنفيذي للجمعية إنه تم تنفيذ ندوة للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة ، كما تم تكريم عمال النظافة ومنحهم شهادات التقدير، تقديرا لجهودهم في المحافظة على نظافة أحياء وشوارع مدينة العريش والحفاظ عليها من التلوث .