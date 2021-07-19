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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

آيتن عامر تكشف موعد جنازة رجل الأعمال محمد السعدني ومكان العزاء

صدى البلد

كشفت الفنانة آيتن عامر عن موعد ومكان جنازة رجل الاعمال محمد السعدني  عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشرت صورة للراحل محمد السعدني و علقت قائلة: عزاء المغفور له بإذن الله ( محمد السعدنى ) ، اليوم ٢٢١ ش الحجاز - مصر الجديدة ،فندق جولدن أوشن.

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ونعت الفنانة آيتن عامر رجل الاعمال محمد السعدني من خلال حسابها الرسمي على “انستجرام".

ونشرت آيتن عامر  صورة لها برفقة  الراحل محمد السعدني  وكتبت : الله يرحمه و يغفر له راجل جميل ومحترم وابن اصول وربنا اختاره في يوم جميل من فضلكوا ادعوله كتير و ادعو ربنا يصبر اهله .


وأعلنت الفنانة وفاء عامر، وفاة رجل الاعمال محمد السعدني، وذلك من خلال حسابها الرسمي على “فيسبوك".

 

كتبت الفنانة وفاء عامر، :"الاخ العزيز كريم الخلق محمد السعدني في ذمة الله ربنا يصبر أسرته".

ونفى الفنان إيهاب فهمي، وفاة الفنان الشاب محمد السعدني، حيث تداول رواد السوشيال ميديا خبر وفاته بالخطأ عن طريق تشابه اسماء.

 

قال إيهاب فهمي، في تصريح لـ “صدى البلد”: “ ده رجل اعمال اللى اتوفى اسمه محمد السعدني وهو تشابه اسماء .. الفنان محمد السعدني بخير”.

وقالت الفنانة وفاء عامر، في تصريح لـ “صدى البلد” : “اللي اتوفى رجل اعمال وعشرة عمر”.

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