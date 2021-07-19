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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من جزيرة جربة التونسية.. شاهد أحدث ظهور لـ عائشة بن أحمد

عائشة بن أحمد
عائشة بن أحمد

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد، صورة جديدة لها من جزيرة جربة التونسية، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت عائشة بن أحمد بإطلالة صباحية جميلة، حيث ارتدت جاكيت باللون الأبيض، مع جيبة باللون البيج، مع وشاح بألوان متعددة فوق رأسها.

ومن الناحية الجمالية، لم توضع عائشة بن أحمد اي نوع من المكياج، وأكتفت بوضع الاكسسوارات متعددة لألوان، مع نظارة شمس باللون البني.

وعلقت عائشة بن أحمد علي الصورة كاتبة: “صباح الخير”.

 

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لعائشة بن احمد كالاتي:

 

“جميلة - قمر - صباح الجمال - أحلي عائشة - بحب لبسك أوي”.

 

وكان اخر اعمال عائشة بن أحمد في موسم دراما رمضان 2021 مسلسل "لعبة نيوتن".

 

"لعبة نيوتن" قصة وإخراج تامر محسن، بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، آدم الشرقاوي، مايان السيد وغيرهم.

 

ويذكر ان نشرت الفنانة عائشة بن أحمد صورة لها من كواليس تصوير فيلم “ ريستا ” وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

 

فيلم "ريستا" بطولة أحمد حاتم، محمد الشرنوبي، عائشة بن أحمد ، محمود حميدة، مايان السيد من تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد عبد الله صالح ومن المقرر الإعلان عن باقي فريق العمل مع بداية التصوير.

 

والعمل الجديد يعد التعاون الثالث الذي يجمع أحمد حاتم ومحمود حميدة بعد تعاونهما في فيلم "يوم من الأيام" وفيلم "الغسالة" الذي يعرض حاليا في دور العرض من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.

 

أسباب الهجوم علي عائشة بن أحمد

 

وكانت قد كشفت النجمة التونسية عائشة بن أحمد خلال ندوتها في موقع صدى البلد،عن أسباب الهجوم عليها بعد إعلان مهرجان القاهرة السينمائي بأنها ستكون أحد أعضاء لجنة التحكيم بالمهرجان .


وقالت عائشة بن أحمد:" كنت عارفه أنني سأتعرض لهجوم من الجمهوروان في بعضا منهم هيتضايق ، لأنهم يعتقدون أنني مازلت في البدايات ".

 

تابعت عائشة بن أحمد :"  الجمهور عرفني عن طريق مسلسل " نسر الصعيد" ، فكانوا مندهشين أن فنانة قدمت مسلسلا واحدا  ويتم اختيارها  عضوة في لجنة تحكيم بمهرجان كبير مثل القاهرة السينمائي  ، ولكن الجمهور كان لا يعرف أعمالي التي قدمتها في تونس فمكنتش متضايقة منهم كانوا معذورين ".


 

عائشة بن احمد جزيرة جربة التونسية الفنانة عائشة بن أحمد اخبار عائشة بن احمد

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