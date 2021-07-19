انخفاض حاد لـ أسعار الذهب اليوم| تفاصيل كاملة

انخفضت أسعار الذهب، إلى أدنى مستوياتها في أسبوع تقريبا، إذ فضل المستثمرون الدولار ملاذا وسط مخاوف من أن انتشار السلالة دلتا المتحورة من فيروس كورنا قد يثبط التعافي الاقتصادي العالمي.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1804.60 دولار للأونصة، بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ 13 يوليو عند 1801.46 دولار، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1804.10 دولار.

قال هارشال باروت كبير مستشاري أبحاث جنوب آسيا في ميتالز فوكاس "قوة الدولار تحد من الاتجاه الصعودي للذهب، وما زال نوعا ما يمثل أحد العوامل المعاكسة الرئيسية.

وأضاف "هناك مخاوف تنجم عن السلالة دلتا وتأثيرها على النمو الاقتصادي العالمي. لذا، فإن تدفقات الملاذ الآمن الأساسية تذهب أيضا إلى الدولار والسندات".

ارتفع الدولار 0.2 بالمئة إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر مقابل عملات رئيسية أخرى، مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

ويكافح العديد من البلدان، لا سيما في آسيا، لكبح جماح السلالة دلتا شديدة العدوى لفيروس كورونا، وقد اضطرت إلى اتخاذ تدابير الإغلاق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.1 بالمئة إلى 25.37 دولار للأونصة، وارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2638.44 دولار، وانخفض البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1093.40 دولار.

وشهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين 19-7-2021، في مصر ارتفاعا جديدا مقارنة بالأسعار الأسبوع الماضي، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق من ذروة جائحة كورونا في منتصف العام السابق 2020، حيث تخطى سعر جرام الذهب عيار 21: 900 جنيه في مصر ووصل إلى 920 جنيها للجرام عيار 21.

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 : 792 جنيها اليوم الإثنين 19-7-2021 بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 :786 جنيها الأسبوع الماضي ، و سجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير الماضي ، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل الماضي 774 جنيها.