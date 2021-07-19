عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض حاد لـ أسعار الذهب اليوم| تفاصيل كاملة

الذهب
الذهب

انخفضت أسعار الذهب، إلى أدنى مستوياتها في أسبوع تقريبا، إذ فضل المستثمرون الدولار ملاذا وسط مخاوف من أن انتشار السلالة دلتا المتحورة من فيروس كورنا قد يثبط التعافي الاقتصادي العالمي.

 

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1804.60 دولار للأونصة، بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ 13 يوليو عند 1801.46 دولار، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1804.10 دولار.

عملات زمان.. رحلة الربع جنيه المصري من نهر النيل لمسجد السيدة عائشة

عملات زمان.. خمسون قرشا حائرة بين الفراعنة والمسلمين

قال هارشال باروت كبير مستشاري أبحاث جنوب آسيا في ميتالز فوكاس "قوة الدولار تحد من الاتجاه الصعودي للذهب، وما زال نوعا ما يمثل أحد العوامل المعاكسة الرئيسية.

وأضاف "هناك مخاوف تنجم عن السلالة دلتا وتأثيرها على النمو الاقتصادي العالمي. لذا، فإن تدفقات الملاذ الآمن الأساسية تذهب أيضا إلى الدولار والسندات".

ارتفع الدولار 0.2 بالمئة إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر مقابل عملات رئيسية أخرى، مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

ويكافح العديد من البلدان، لا سيما في آسيا، لكبح جماح السلالة دلتا شديدة العدوى لفيروس كورونا، وقد اضطرت إلى اتخاذ تدابير الإغلاق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.1 بالمئة إلى 25.37 دولار للأونصة، وارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2638.44 دولار، وانخفض البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1093.40 دولار.

وشهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين 19-7-2021، في مصر ارتفاعا جديدا مقارنة بالأسعار الأسبوع الماضي، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق من ذروة جائحة كورونا في منتصف العام السابق 2020، حيث تخطى سعر جرام الذهب عيار 21: 900 جنيه في مصر ووصل إلى 920 جنيها للجرام عيار 21.

وسجل متوسط  سعر جرام الذهب عيار 21 : 792 جنيها اليوم الإثنين 19-7-2021  بينما سجل سعر جرام الذهب  عيار  21 :786 جنيها الأسبوع الماضي ، و سجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير الماضي ، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل الماضي  774  جنيها.

الذهب اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم الذهب عيار 21 أسعار الذهب

ترشيحاتنا

أنا قتلتها عشان كدا|اعتراف خطير من سيدة بالتخلص من ابنة شقيق زوجها بالمنوفية

أكثر دعاء النبي يوم عرفة في الموقف.. علي جمعة يوضح

مبروك|تعليق آبي أحمد بعد إعلان إثيوبيا نجاح الملء الثاني لـ سد النهضة

حلال ربنا.. أسما شريف منير تكشف نيتها في الزواج مرة أخرى

انخفاض حاد لـ أسعار الذهب اليوم| تفاصيل كاملة

تكبيرات العيد كاملة ومكتوبة.. أفضل صيغة لها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

إثيوبيا تعلن انتهاء الملء الثاني لـ سد النهضة وتوجه رسالة لـ مصر والسودان|شاهد

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

دعاء يوم عرفة من 8 كلمات أوصى به النبي.. لا يعرفه كثيرون

وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

فاقت من الغيبوبة.. تطورات الأزمة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

فيديو

فيديوجراف.. نجوم تعرضوا للغرق .. تفاصيل حادث المخرج ماندو العدل

فيديوجراف.. رسالة عاجلة من أسرتها .. تطورات حالة الإعلامية إيمان الحصري

فيديو جراف.. الصين تسجل أول وفاة بشرية بـ فيروس القرد القاتل

فيديو جراف ..هجوم حلا شيحة على والدها والشركة المنتجة تتخذ إجراء قانونيا

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

اﻟﻤﺰﻳﺪ