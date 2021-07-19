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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دويتو جديد.. أنغام ووائل كفوري بأغنية "برضو بتوحشني" من كلمات تركي آل الشيخ

صدى البلد

شاركت الفنانة أنغام، جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، بوستر يجمعها بالنجم وائل كفوري، يكشف طرح دويتو جديد بعنوان “برضو بتوحشني” قريبا.

 

وكتبت أنغام: “إنتظروا أغنية #برضه_بتوحشني #أنغام و #وائل_كفوري .. كلمات معالي المستشار تركي آل الشيخ و ألحان عمرو مصطفى توزيع نادر حمدي إنتاج شركة روزام قريباً جداً”.


يذكر أن أطلق الفنان وائل كفورى أغنية "البنت القوية" على طريقة الفيديو كليب والتى حققت ما يقرب من  من 6 مليون مشاهدة خلال خمسة أيام فقط.

 

"البنت القوية" غناء وائل كفورى ومن ألحان وكلمات سليم عسّاف، وهذا التعاون يعّد الأوّل بين الطرفين، وتوزيع عمر صباغ.

 

الأغنية  التي تعد أخر إصدارات وائل كفورى تمكنت من تحقيق نسب مشاهدة عالية فى عدد من الدول ابرزها  مصر، السعودية، لبنان، قطر، الأردن، سوريا، فلسطين، الإمارات، الكويت، المغرب، الجزائر، وتونس؛ وعالمياً في كندا، ألمانيا والسويد. واحتلّت المرتبة السادسة عالمياً كأكثر الأغاني التي يتم مشاهدتها على يوتيوب.

 

 

أنغام أعمال وائل كفوري برضو بتوحشني دويتو تركي ال شيخ أغاني جديدة

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