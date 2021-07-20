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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تويتر يتيح التغريدات الصوتية لجميع مستخدمي آيفون .. تفاصيل

تويتر يتيح التغريدات
تويتر يتيح التغريدات الصوتية لجميع مستخدمي آيفون

أتاح موقع تويتر ميزة جديدة للمستخدمين وهي ميزة التغريد الصوتية، مع وصف توضيحي تلقائي للتغريدات الصوتية، وذلك لجميع مستخدمي هواتف آيفون، فيما سيطلق الميزة قريبا لمستخدمي هواتف أندرويد والويب. 

وتعد التغريدات الصوتية أحد الميزات الإبداعية من تويتر، التى تساعد المستخدمين فى التعبير عن أنفسهم على تويتر بعيدا عن التغريدات النصية التى تلزمهم بكتابة 280 حرفا فقط، فيما ستمكن الميزة الجديدة المستخدمين الآن من إضافة وصف توضيحي لتغريداتهم الصوتية، ومشاركة المزيد من المشاعر مع تغريداتهم. 

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كما ستعمل على مساعدة ذوى الهمم من المكفوفين، والأشخاص التي تفضل التسجيل الصوتى عن الكتابة، فى التعبير عن أنفسهم بدلا من الكتابة والقيود التي تتعلق بها، وذلك فقاً لموقع "firstpost".

 

ويستطيع المستخدمون  الآن من رؤية الوصف التوضيحي للتغريدات الصوتية من خلال النقر على أيقونة CC الموجودة أعلى نافذة التغريدة الصوتية، بالتالي سيظهر الوصف التوضيحي للتغريدة الصوتية على الشاشة، وستكون تلك الميزة متاحة لجميع التغريدات القادمة، فيما لن تكون متاحة للتغريدات القديمة. 

كما يمكن للمستخدمن إضافة تغريدة صوتية على تويتر  لتغريداتهم النصية لإضافة المزيد من المصطلحات وكذلك لمساعدة الشخص الضرير من الوصول لتغريدات بشكل أسهل.

وستظهر التغريدات الصوتية على شكل مقاطع صوتية، التي يمكن الوصول إليها بسهوله، وبمجرد النقر على زر التشغيل سيتم تشغيل التغريدة الصوتية، وتعد الميزة الجديدة من تويتر متاحة فقط لنظام تشغيل iOS لهواتف آيفون وأجهزة آيباد  بينما تعمل تويتر على إتاحة الميزة الجديدة لمزيد من المستخدمين الآخرين.

التغريدات الصوتية

وكان تويتر قد قام بإطلاق ميزة التغريدات الصوتية العام الماضي لعدد محدود من المستخدمين، بينما تم إطلاقها اليوم لجميع المستخدمين لتويتر، كما أضافت وصف توضيحي تلقائي للتغريدات الصوتية بالعديد من اللغات، كـ لإنجليزية واليابانية والإسبانية والبرتغالية والتركية والعربية والهندية والفرنسية والإندونيسية والكورية والإيطالية. 

وصرح مدير تويتر Gurpreet Kaur "نسعى دائماً لجعل تويتر متاح للجميع، لذلك قمنا بإطلاق ميزة التغريدات الصوتية لنظام تشغيل iOS" كما ذكر أن الميزة الجديدة ربما لن تكون مثالية فى البداية، كما أكد أن تويتر تعمل على تقديم خدمة شاملة لجميع المستخدمين حول العالم.  

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