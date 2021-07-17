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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

فشل ذريع.. تويتر يستغني نهائيا عن ميزة Fleets ويستبدلها بأخرى

تويتر يستغني نهائيا
تويتر يستغني نهائيا عن ميزة Fleets ويستبدلها بميزات أخرى

قرر موقع تويتر Twitter الاستغناء نهائيا عن ميزة Fleets بعد أشهر من تطبيق استخدامها، وذلك بعد فشل الميزة بشكل ملحوظ وعدم اهتمام مستخدمي التطبيق بتفعيلها، حيث من المقرر أن يتم استبدالها بميزات أخرى جديدة.  

وأعلن تويتر أنه سيستغني عن ميزة Fleets التى كان قد أطلقها نهاية العام الماضي 2020 ، بدءا من 3 أغسطس؛ بعد أقل من عام من تقديمها لأن المستخدمين لم يكونوا مهتمين  بمشاركة أفكارهم العابرة على الميزة.

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وبحسب شبكة CNN الأمريكية فإن التوقعات جاءت على عكس المتوقع من ميزة Fleets حيث قال إيليا براون، نائب رئيس قسم المنتجات في تويتر أن الموقع قد أطلق ميزة Fleets كطريقة مبسطة للمستخدمين للقيام بمشاركة أفكارهم العابرة.  


وأضاف براون أن تويتر للأسف لم يشهد زيادة في عدد المستخدمين الجدد الذين ينضمون إلى المحادثة مع ميزة Fleets كالمأمول. 


وعلى الرغم من أن ميزة Fleets لم تلقى شعبية ملحوظ أو إعجابا كبيرا في تويتر ، إلا أن الميزات المماثلة لها تحظى بشعبية على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى المنافسة.

 

ما هى ميزة Fleets  التي استغنى عنها تويتر ؟ 

 

كانت ميزة  Fleets جزءًا من جهد أوسع في تويتر ليصبح أكثر من مجرد مكان لمشاركة مجموعات نصية قصيرة ، بما في ذلك عن طريق إضافة المزيد من ميزات الصوت والفيديو.


وميزة Fleets كانت عبارة عن ميزة مشاركات تختفي بعد 24 ساعة ويتم عرضها في سطر أعلى موجز المستخدم ، وليس في الجدول الزمني الخاص بهم، وخلافًا للتغريدات المعتادة ، لا تتلقى Fleets إعادة تغريد أو إعجابات أو ردود عامة ؛ بدلاً من ذلك ، يمكن للمستخدمين الرد عليهم فقط من خلال الرسائل المباشرة. 


ويخطط تويتر لتحديث مؤلف التغريدات ليشمل ميزات جديدة  بما في ذلك إضافة الكاميرا بملء الشاشة وخيارات تنسيق النص وملصقات GIF . 


ويعمل موقع تويتر على إصدار ميزة مهمة للغاية للمستخدمين، وهي ميزة "Change who can reply" أو تغيير من يمكنه الرد، حيث ستساعد المستخدمين على تحكم أكبر في خصوصية حساباتهم على تويتر.  

 

كما أتاح تويتر مؤخرا لمستخدمي تطبيقه على هواتف آيفون، إمكانية مشاركة التغريدات على موقع إنستجرام بسرعة وسهولة دون الحاجة لأخذ لقطة شاشة لمشاركتها.
 

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