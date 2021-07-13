تويتر وفيسبوك يتعهدان بالتصدي للتعليقات العنصرية لما حدث في نهائى اليورو

تعهد عملاقي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر بالتصدي للتعليقات العنصرية والمسيئة والموجهة ضد عدد من لاعبي منتخب إنجلترا لكرة القدم بعد خسارة مفجعة في نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة القدم، يورو 2020 ، على يد المنتخب الإيطالي، مساء أمس الأحد.



وبحسب وكالة فرانس برس فإن فيسبوك وتويتر قد تعهدوا بإزالة كل المحتوى العنصرى وخطابات الكراهية ضد لاعبى منتخب انجلترا ، خاصة الإساءات العنصرية التي وجهت للاعبي البشرة السمراء، وذلك بعد فشلهم في تسجيل الركلات الترجيحية، والذى كان سببا في هزيمتهم أمام المنتخب الإيطالي.



وجاءت هذه الإجراءات بعد سلسلة من الرسائل المسيئة على مواقع تويتر وإنستجرام وفيسبوك موجهة إلى اللاعبين ماركوس راشفورد وجادون سانشو وبوكايو ساكا ، اللاعبين الثلاثة الذين أضاعوا ركلات جزاء المنتخب الإنجليزي.



وقال متحدث باسم موقع تويتر إن : "الإساءة العنصرية المقيتة التي استهدفت لاعبي إنجلترا الليلة الماضية ليس لها مكان على الإطلاق على تويتر".



كما أعلنت شركة فيسبوك في بيان لها أنها "حذفت بسرعة التعليقات والحسابات التي توجه الإساءة إلى لاعبي كرة القدم في إنجلترا الليلة الماضية" وأكدت أنها ستواصل اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يخالفون قواعد وسياسة فيسبوك.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وسياسيون بريطانيون عن استيائهم من إساءة الاستخدام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفى تدوينة له على موقع تويتر قال وزير الثقافة البريطاني أوليفر دودن "أشاركم الغضب بسبب الإساءة العنصرية المروعة للاعبينا الأبطال".



وأضاف "تحتاج وسائل التواصل الاجتماعي إلى رفع مستوى معالجتها لمثل هذه القضايا ، وإذا فشلت في ذلك ، فإن مشروع القانون الجديد لتنظيم الإنترنت في إنجلترا سيحاسبها بغرامات تصل إلى 10 % من الإيرادات.

