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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأول عربيا وأفريقيا.. الأهلي الـ 25 عالميا والزمالك في المركز 135

الاهلي
الاهلي

احتل النادي الأهلي صدارة الأندية العربية والإفريقية في أحدث تصنيفات الأندية العالمية، طبقًا لتصنيف موقع football database، حيث احتل المارد الأحمر الذي حقق دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، المركز الـ25 عالميًا متفوقًا على العديد من الأندية العالمية مثل توتنهام الإنجليزي وروما الإيطالي.

الأهلي في المركز الـ25 عالميًا

ووضع التصنيف، فريق الأهلي في المركز الأول أفريقيًا وعربيًا و الـ25 عالميا بـ1759 نقطة، متفوقًا على غريمه التقليدي الزمالك بـ 110 مراكز، حيث جاء الفارس الأبيض في المركز 135 عالميًا بـ 1580 نقطة، فيما حل الهلال السعودي في المركز الثاني عربيًا خلف الأهلي المصري في المركز الـ84 عالميًا بـ 1680 نقطة.

الزمالك في المركز 135 عالميًا

وارتقى الأهلي 41 مركزًا عن التصنيف الماضي، مستفيدا من تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ المارد الأحمر، بعدما انتصر على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي البطولة.

بايرن ميونخ يتربع 

ويتربع فريق بايرن ميونخ الألماني، على صدارة تصنيف الأندية العالمية بـ 2052 نقطة، ثم جاء مانشستر سيتي الإنجليزي في المركز الثاني عالميا، وإنتر ميلان الإيطالي في المركز الثالث، وريال مدريد الإسباني في المركز الرابع، فيما حل تشيلسي الإنجليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا خامسًا.

بايرن ميونح يتربع في الصدارة

ونجح الأهلي في تعزيز رقمه القياسي للتتويج بلقب دوري الأبطال، بعدما حققه عشر مرات، حيث حقق اللقب الإفريقي في أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

ونجح موسيماني في التتويج مع النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، للمرة الثانية له مع الفريق الأحمر، بعدما توّج في النسخة الماضية على حساب الزمالك بنتيجة 2-1، والنسخة الحالية على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

هذا فيما تمكن نادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم محمد صلاح، من حجز المركز السادس في قائمة الأندية العالمية، وبعده حل برشلونة الإسباني سابعًا، فيما جاء باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الثامن بفضل نجومه. 

ثم جاء حامل لقب الدوري الإسباني نسخة 2021 في المركز التاسع عالميًا، ثم تلاه نادي أياكس اليوناني في المركز العاشر عالميًا، وفي المركز الحادي عشر جاء نادي يوفنتوس الإيطالي، ثم جاء دور أندية ألمانيا للمرة الثانية في القائمة ليقتحم نادي بروسيا دورتموند المركز الثاني عشر. 

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