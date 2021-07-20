العيد فرحة في الإسكندرية.. ملايين المواطنين يؤدون صلاة العيد بالمساجد



أدى الملايين من أبناء محافظة الاسكندرية صلاة عيد الأضحى المبارك داخل المساجد، اليوم الثلاثاء، وسط إجراءات احترازية مشددة تحسبا لانتشار فيروس كورونا المستجد.



وفي مسجد القائد إبراهيم في الاسكندرية، قال الشيخ خالد عامر، إمام المسجد، في خطبة العيد، إنه ينبغي أن نجعل من ذبح الأضحية مظهرا من مظاهر عظمة الإسلام، وعنوانًا لرقيه وحضارته، فلا تذبح الأضحية في الأماكن العامة، ولا في مداخل العمارات، ولا في الشوارع، ولا أمام المساجد والمستشفيات؛ مما يتسبب في أذى الناس وضررهم، وانتشار الأمراض بينهم.

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وأكد أن الإسلام حرم الضرر بكل أشكاله وصوره، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، مشددًا أن من أهم معاني الأعياد التراحم والتكافل؛ حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) عن الفقراء والمساكين: (اغنوهم في هذا اليوم) فمن وسع على محتاج وسع الله عليه، ومن فرج عن مسلم فرج الله عنه، يقول النبي (صلى الله عليه وسلم) : (ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة) ويقول (صلى الله عليه وسلم) (اللهم أعط منفقا خلفا)».



وفي تصريحات عقب الصلاة لـ “صدى البلد”، قال الشيخ خالد عامر: “إننا نحمد الله ان فتح بيوته هذا العيد للمصلين، وذلك بعد الإغلاق في عيد الأضحى الماضي بسبب فيروس كورونا، مشيرًا إلى تطهير وتعقيم المسجد بالكامل قبل صلاة العيد، حماية للمصلين”.



وأشاد عامر، بالتزام المصلين بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الأوقاف حماية لأرواحهم.

وقد كثفت مديرية أوقاف الاسكندرية، برئاسة الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف، استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مقرها ديوان عام المديرية في الإسكندرية تعمل على مدار الساعة لمتابعة صلاة العيد.

وقال الشيخ خشبة، إنه تم تشكيل فريق من المتابعة والتفتيش لمتابعة نظافة المساجد والالتزام بالوقت والإمام المخصص من قبل الأوقاف وعدم السماح لأي شخص اعتلاء المنابر.



وأضاف أن المساجد التي ستقام فيها صلاة العيد هي نفس مساجد الجمعة، بجميع أنحاء المحافظة، مع الحفاظ على ارتداء الكمامة، اصطحاب المصلى الشخصي، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، واستمرار عدم فتح دورات المياه.



وأشار إلى أنه سيتم فتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقه عقب الصلاة مباشرة على أن يكون وقت التكبيرات سبع دقائق وخطبة العيد عشر دقائق، وفتح مصليات السيدات بالمساجد التي بها واعظة أو مشرفة معتمدة من الأوقاف مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية، وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق، والتنبيه على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق هذه الضوابط بكل حسم وحزم.



وبالنسبة لصكوك الأضاحي، قال الشيخ محمد خشبه إن عدد الصكوك التي تم بيعها حتى الأن أكثر من 4200 صك أضحية للمواطنين في كافة الإدارات على مستوى المحافظة.

