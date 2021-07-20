يحاول إنقاذه.. صور قط وخروف تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر مجموعة من الصور لقط يلهو بطرف حبل مربوط به خروف في أولى أيام عيد الأضحى المبارك.

وأثارت الصور إنسانية وحيرة مستخدمي مواقع التواصل خاصة «فيسبوك» حيث اعتقد البعض أن القط يحاول إنقاذ الخروف من الذبح، فيما سخر البعض من الفكرة بأن القط يلعب بالحبل فقط.

القط

تعليقات المستخدمين

وكان من بين التعليقات على الصور التي تعود إلى عام 2020، قول سلمي مازحةً: «اهرب بسرعاا يبغلاو هيدبحووك، اخوك ابو القطاقيط»، وإضافة محمد مخيلاً محادثة بين القط وصاحب الخروف: «لما صاحب المحل يمسك القط ويقوله طب تعالي أنت كمان هدبحك معاه، القط : لا والنبي دة انا كنت بربط العقدة اكتر عشان ميهربش».

وتابعت فرولة: «والله القط طلع اجدع من ناس اعرفهم»، ووصل عمر: «عقبال البشر ميكونووو زي الحيواناات كدا عندهم رحمه لبعض اه والله»، ونبهت هدير: «قط بياكل الحبل عادي، السوشيال ميديا بيحاول يفكه نينيني».

القط يفك الحبل

القط والخروف

وعلى جانب آخر، تجذب لوحة إعلانية عالية التقنية في طوكيو الانتباه من خلال تشغيل مقطع ثلاثي الأبعاد لقط عملاق مرح يتحرك ويموء في الأفق لمدة 18 ساعة في اليوم فوق إحدى محطات السكك الحديدية الأكثر ازدحاماً.

وأكد موقع «يوبي آي» أن لوحة الإعلانات تصور مقطع فيديو عالي الدقة للقط وهو يتجول ويغفو ويموء ويشاكس المارة من الساعة 7صباحاً حتى الواحدة بعد منتصف الليل.

وأشار الموقع إلى أنه لمن لا يستطيع الذهاب للمنطقة، تقوم شركة كروس سبيس ببث مشاهدات على مدار 24 ساعة للوحة الإعلانات على «يوتيوب» بما في ذلك خلال الساعات التي تكون فيها الشاشة مغلقة والقط نائماً.

ونشر أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو يظهر الحيوان الأليف وهو يتثاءب وينام، وكتب معلقًا: «تبدو نائمًة في الليل».

روتين القط



يستيقظ قط شينجوكو، وهي منطقة معروفة بكونها مركزًا مزدحمًا للتسوق والأعمال في الصباح، وبحلول الظهيرة يقف ويتحرك ويموء للمارة، وعندما يأتي المساء يستلقي وينام ورأسه مسند على كفيه.

وعلى الرغم من عدم إطلاق العرض رسمياً حتى 12 يوليو الجاري، فإن البث التجريبي بدأ منذ الشهر الماضي، واجتذب القط انتباه الآلاف عبر الإنترنت، حيث وصفه المستخدمون بأنه «لطيف» وأعربوا عن اندهاشهم من التكنولوجيا.