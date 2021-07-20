عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جنا وسوسو وأبو ملك يخطفون الأنظار بحديقة الحيوان في أول أيام العيد.. فيديووصور

صدى البلد

رصدت عدسة صدى البلد توافد عدد كبير من المصريين على حديقة الحيوان وسط إجراءات احترازية للاحتفال بأول أيام عيد الأضحى.

 

وتفاعل عدد كبير من الأطفال مع الزرافة سوسو والنعامة جنا وأبو ملك الأسد أكبر معمر داخل الحديقة .


قال نادى عبد الحليم حارس بيت الغزالة والزرافة في حديقة الحيوان، إن هناك ولادات جديدة فى حديقة الحيوان أبرزها الغزال المصرى، وتم إطلاق أسماء منة ورشا وسامح عليها، موضحًا أنه يتم استقبال العيد بفرحة عارمة من الحراس وكذلك الحيوانات.


وأضاف "عبد الحليم" فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الغزال والزرافات تأكل الخس والجزر لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، أما الوجبة الأساسية فهى العلف والشعير.

 

وقال محمد نادر حارس بيت الدب الروسي في حديقة الحيوان، إنه تم استقبال الدب من فترة قريبة، وأطلق عليه اسم حسونة، ويتناول 3 أيام سمك ماكريل و3 أيام لحمة بلدى، وكذلك يفضل تناول الأرز بلبن بالعسل الأسود والمثلجات مثل الآيس الكريم واللبن البودرة بالتفاح، والبلح، والجزر.

 

وأضاف "نادر" لـ "صدى البلد"، أن التعامل مع الدب الروسي يختلف عن التعامل مع الدببة الأخرى لأنه يتسم بالذكاء والقوة والشراسة، موضحًا أنه اكتسب خبرة التعامل مع الدب من الحراس السابقين.

 

وأشار إلى أنه يجب التعامل مع الدب الروسي برفق مع الجرأة، معلقًا :"لو داخل وخايف عنده هيعورنى لكن أنا بتعامل معاه طبيعى"، منوهًا إلى أن الدب حسونة لديه 32 عامًا ومازال وحيدًا.


وفتحت حديقة الحيوان أبوابها للزائرين بسعر رسمى للتذكرة 5 جنيهات، وسط إجراءات احترازية للتأكيد على الزائرين بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالحديقة، فضلا عن عدم التكدس على بيوت الحيوانات.

 

0cd9e075-b4a3-42cf-9be4-eb1c870f6178
0cd9e075-b4a3-42cf-9be4-eb1c870f6178
1fd4df9e-7b0d-47a7-9590-4fcf8ff50c8b
1fd4df9e-7b0d-47a7-9590-4fcf8ff50c8b
2c6463b8-b77b-461d-af83-1ee437dccd48
2c6463b8-b77b-461d-af83-1ee437dccd48
7e43b684-6d02-48d1-8910-846676682883
7e43b684-6d02-48d1-8910-846676682883
20d17136-05ff-4d39-8051-23a07a3f51a0
20d17136-05ff-4d39-8051-23a07a3f51a0
0032c85b-6ecb-4b51-98d4-96d62aefd043
0032c85b-6ecb-4b51-98d4-96d62aefd043
58d97ad4-4dc7-4293-978d-717c3321a00e
58d97ad4-4dc7-4293-978d-717c3321a00e
08500b0a-85fe-420e-83bc-4e2f9d3742bb
08500b0a-85fe-420e-83bc-4e2f9d3742bb
231168c8-476b-43c8-b9b2-e7776874f00f
231168c8-476b-43c8-b9b2-e7776874f00f
ae0a58b9-9308-4a85-95f4-11389d020758
ae0a58b9-9308-4a85-95f4-11389d020758
bbd4df6d-3929-41a0-8a3b-d5b758d9871e
bbd4df6d-3929-41a0-8a3b-d5b758d9871e
dae193b3-48df-4ace-b2c9-124b23342441
dae193b3-48df-4ace-b2c9-124b23342441
dc25e9d5-185c-4d81-90f6-db448dc161ec
dc25e9d5-185c-4d81-90f6-db448dc161ec
e313f533-ef81-46d6-8f86-2c09a896e745
e313f533-ef81-46d6-8f86-2c09a896e745
eae4de43-a98d-4907-8850-52b31406c9b3
eae4de43-a98d-4907-8850-52b31406c9b3
f3e14d9f-12ee-4139-b251-5d88f47d147a
f3e14d9f-12ee-4139-b251-5d88f47d147a
حديقة الحيوان عيد الأضحى

ترشيحاتنا

طب بيطري بدر تقدم 14 نصيحة مهمة لتجنب أضرار اللحوم بعيد الأضحى

اقبال على "السيد قشطة" بحديقة حيوان الفيوم خلال أول أيام العيد ..شاهد

الصين وكسر الهيمنة الأمريكية في المنطقة؟ ..وانغ يي يزور دمشق والقاهرة والجزائر

حملة إعلانية.. مفأجاة في قصة الشاب الإسباني الذي يعيش في عام 2027

الخبراء يجيبون.. أسباب تلف مضخة الوقود

شاومي تعلن الموعد الرسمي لهاتفها الخارق Poco X3 GT.. سعر ومواصفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

أحمد شيبة يعلن وفاة ابن شقيقته

دعاء يوم عرفة من 8 كلمات أوصى به النبي.. لا يعرفه كثيرون

أوفر دوز وعلاقة جنسية.. حل لغز العثور على جثتي شاب وفتاة داخل سيارة بالهرم

بشرى سارة لـ الأهلي والوداد والترجي فى نسخة دوري أبطال أفريقيا القادمة

القوات المسلحة : ثورة ٢٣ يوليو أعادت لمصر عزتها وكرامتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتفاء بضيوف الرحمن.. تطييب وتبخير المسجد الحرام.. صور

جنا وسوسو وأبو ملك يخطفون الأنظار بحديقة الحيوان في أول أيام العيد.. فيديووصور

غسل وتطهير جبلي الصفا والمروة.. صور

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

فيديو

خلي بالك من خروفك.. قد تخسر الأضحية في هذه الحالة (فيديوجراف)

فيديوجراف.. وادي المغضوب عليهم.. لماذا نهى الرسول عن الوقوف عليه؟

فيديوجراف.. إثيوبيا تعلن اكتمال الملء الثاني لـ سد النهضة .. والسودان يرد

إدانة لآبي أحمد.. كيف خالفت إثيوبيا اتفاق المبادئ بشأن سد النهضة "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ