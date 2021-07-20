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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وكالة الطاقة: التعافي من كورونا سيرفع الانبعاثات لأعلى مستوياتها

وكالة الطاقة الدولية
وكالة الطاقة الدولية

قالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير اليوم الثلاثاء إن التعافي العالمي من آثار جائحة كورونا كوفيد-19 سيدفع على الأرجح انبعاثات ظاهرة الاحتباس الحراري التي تتسبب في التغير المناخي للارتفاع إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وقالت الوكالة التي يقع مقرها في باريس "تشير تقديراتنا إلى أن تنفيذ إجراءات الانتعاش الاقتصادي الكامل المعلنة حتى الآن ستتسبب في رفع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى مستويات قياسية في 2023 وسيواصل ارتفاعه بعد ذلك".

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وتابعت الوكالة أن خطط الإنفاق على الطاقة النظيفة التي وضعتها حكومات العالم في الربع الثاني من العام زادت المبلغ المخصص إلى 380 مليار دولار أي ما يعادل اثنين بالمئة فقط من إجمالي المبالغ التحفيزية المخصصة للتصدي لأثر الجائحة.

وقالت الوكالة إن المبلغ يمثل ثلث ما ترى أنه مطلوب لوضع العالم على الطريق الصحيح لخفض الانبعاثات إلى الصفر بحلول منتصف القرن.

وكتب فاتح بيرول رئيس منظمة الطاقة "المبالغ المالية، العامة والخاصة، التي تخصصها خطط الإنعاش في أنحاء العالم تقل كثيرا عن المطلوب لبلوغ الأهداف المناخية الدولية".

وأصدرت الوكالة أقوى تصريحاتها عن المناخ حتى الآن في تقرير صدر في مايو أيار جاء فيه أن العالم يجب أن يتوقف عن الاستثمار في المشروعات الجديدة للوقود الأحفوري إن كان يريد تحييد انبعاثات الكربون بحلول 2050.

كورونا كوفيد-19 جائحة كورونا الطاقة النظيفة التعافى من كورونا آثار جائحة كورونا الاحتباس الحراري

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