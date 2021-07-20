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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

متحرمش نفسك .. نصائح لكبار السن عند تناول اللحوم

كبار السن
كبار السن

اللحوم والأغذية الحيوانية بشكل عام لها أهمية خاصة لكبار السن، وبعد سن السبعين ، تحتاج إلى سعرات حرارية أقل لأنك لا تتحرك بنفس القدر من قبل ويبطئ التمثيل الغذائي ، ولكن للبقاء بصحة جيدة لا يزال الجسم يحتاج إلى نفس الكمية من العناصر الغذائية وبعضها، مثل البروتينات.

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ومع أول أيام عيد الأضحى، كشف تقرير جديد عن الكمية الموصي بتناولها لكبار السن، وذلك وفقا لموقع “carnisostenibili”، حيث اشار الخبراء أن اللحوم  هي جزء من نظام غذائي متوازن للمسنين و يوصى استهلاكهم ، حيث أنه يوفر على حد سواء بيولوجية عالية من البروتين قيمة العناصر وتعقب بما في ذلك الحديد وفيتامين B12 والزنك والسيلينيوم .

وأفاد التقرير أن بمجرد بلوغهم سن الرشد ، تبدأ الكتلة العضلية بالانخفاض والمعدل الذي تتناقص به يتسارع بعد سن الخمسين: تمثل العضلات حوالي 45٪ من وزن الجسم بين سن 20 و 30 ، وتنخفض إلى 27٪ فقط في عمر 70.

كما أضاف الخبراء، يمكن أن تكون كمية البروتين التي تزيد قليلاً عن الأفراد البالغين مفيدة لكبار السن ، الذين يمكنهم بالتالي زيادة قدرتهم الاحتياطية وبالتالي مواجهة الفقد التدريجي لكتلة العضلات ، وكذلك منع هشاشة الجلد وتقليل وظيفة المناعة ، مما يؤدي إلى تعافي أفضل من المرض .

وفي نهاية الدراسة، أكد الخبراء بضرورة تناول كبار السن للحوم الحمراء ولكن بكميات قليلة للحصول على فوائدها فقط.

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