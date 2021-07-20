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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من غير تكييف.. 3 طرق طبيعية لتبريد المنزل في العيد

طرق تبريد المنزل
طرق تبريد المنزل

مع ارتفاع درجات الحرارة يعاني الكثير من الأشخاص بسبب الجو الحار في المنزل، وخاصة مع عزومات العيد.

ولذلك نقدم لكم بعض الحلول التي تساعد في الحفاظ على برودة المنزل..

اختر السقف الأبيض

يفضل  أن يكون سقف المنزل أبيض، فهي طريقة رائعة للحفاظ على برودة منزلك في الصيف لأنه يعكس الحرارة بدلاً من امتصاصها ، مما يحافظ على الدفء من التسرب إلى بقية منزلك.

يمكنك تركيب ألواح سقف بيضاء أو طلاء سقف أبيض إذا كان لديك سقف مسطح أو معدني.

 

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استخدام مراوح السقف 

واحدة من أفضل الطرق للحفاظ على البرودة بدون مكيف هو تركيب مراوح سقف ،" وفقًا لخبير التبريد دان نيلسون .

يقول نيلسون: "في أي مكان يميل الناس إلى التجمع فيه ، سواء كانت غرفة النوم أو غرفة المعيشة أو المطبخ ، فهذه هي المساحات التي ستحصل فيها على أقصى استفادة من مروحة السقف".

 إن الحفاظ على مروحة السقف خالية من الغبار ليس مجرد نظافة، بل يمكن أن يساعد أيضًا المروحة على العمل بشكل أفضل، قد تؤدي الأوساخ الموجودة على المراوح إلى تسخين المحرك ، مما يجعلها تعمل بشكل أبطأ.

ويمكن أن يؤدي تلميع شفرات المروحة إلى تقليل السحب وتحسين قدرتها على تحريك الهواء، للقيام بذلك ، قم بإزالة الشفرات وامسحها بقطعة قماش مبللة، ثم جففها وقم بتلميعها بأثاث خفيف أو ملمع معدني .

استخدم الأوراق القابلة للتنفس

الفراش القابل للتنفس ضروري لنوم هادئ في الليل، ملاءات الحرير أو الساتين خفيفة ولكنها تميل إلى حبس الحرارة، التمسك بمواد الفراش الطبيعية مثل القطن أو الخيزران للحصول على تغطية خفيفة الوزن ومنسم.

 

المصدر budgetdumpster

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