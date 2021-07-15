5 طرق مختلفة لـ تزيين المنزل في عيد الأضحى.. صور

تفضل الكثير من السيدات عند تنظيف المنزل وضع لمسات مختلفة من الديكور لتزيين المنزل في العيد، ويمكن تغيير أماكن الأثاث للشعور بالبهجة، كما يمكن تزيين المنزل بالأضواء الجميلة وغيرها من الملحقات خلال العيد .

ومن أشهر الأفكار المختلفة لوضع ديكور مختلف في عيد الأضحى وتزيين المنزل هي..

1- وضع النجوم

تعتبر النجوم من المناظر التي تهدئ الأعصاب عند النظر إليها، وهناك أنواع مختلفة من قطع تزيين النجوم والقمر في السوق، ولكن إذا كان لديك عظمة إبداعية وتعشق القطع المصنوعة يدويًا أكثر ، فيمكنك صنع شيء بنفسك، ستبدو أشكال النجوم المتساقطة أو الأوتار على الجدران مذهلة - على النوافذ أو فوق الأبواب أو الجدران - في هذا اليوم الخاص.

زينة العيد

2- وضع الزهور

من السهل صنع إكليل العيد من عدد كبير من المواد، يمكنك صنعه من الزهور أو استخدام أوراق الشجر أو ربما شبكة ملونة (متوفرة بسهولة في متجر الحرف اليدوية)، يمكنك إما أن تفضل تخطيطًا يشبه إكليل عيد الميلاد أو تجعله أكثر إثارة للاهتمام في شكل الهلال - نصف القمر ، يمكنك تعليقه على الباب الأمامي يمكن لأي جزء من المنزل أن يزدهر بألوهية المهرجان بإكليل من الزهور على شكل نجمة عيد مبارك.

زينة العيد

3- مزيج من الضوء والرائحة

بالطبع الشموع، يفعلون أكثر بكثير من مجرد إلقاء الضوء، فهي تنشر أيضًا الرائحة الجميلة وتكون بمثابة عناصر زخرفية، جرب طرقًا مختلفة لعرض الشموع التي اشتريتها للعيد، ويمكنك الحصول على شموع زينة أو يمكنك طلاءها بنفسك في المنزل، أضف بعض الماء إلى وعاء واترك الشموع تطفو فهي بعض الطرق التي تضيف لمسة جمالية.

زينة العيد من الشموع

4- البالونات

لا يجب أن أقول مدى أهمية البالونات، الجميع يحب مشهد البالونات، فإن أي زخرفة ستبدو مملة بعض الشيء بدون حفنة من البالونات ، لامع أو مع نقوش ، كلها جميلة، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تكون البالونات أيضًا وسيلة لإعطاء العيدية للأطفال، ضع بعض النقود والمكافآت داخل البالون وسلمها للأطفال .

بالونات لتزيين المنزل في العيد

5- تنظيم الحلويات

يجب أن تكون وجبات العيد الشهية هي الأفضل في اليوم، إن تنظيمها بطريقة زخرفية سيجعلها لا تقاوم، جرب شيئًا جديدًا ؛ اجذب ضيوفك بكعكة العيد المزينة بشكل جميل والمصنوعة بشكل بسيط ومميز، قم بتزيين طاولة بالشموع والأضواء ورسم الطعام الذي أعددته لهذا اليوم للأحتفال بالعيد.

تنظيم الطعام في العيد

المصدر homecrux.