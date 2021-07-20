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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. كارلوس غصن.. قصة نجاح انتهت في قفص الاتهام.. ومواصفات وأسعار هيونداي إلنترا HD 2022 في مصر

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، التي تتضمن الأخبار والتقارير الجديدة عن أحدث السيارات وأسعارها ومواصفاتها ، ونستعرض أبرزها فيمايلي:

 

مواصفات وأسعار كاديلاك CTS موديل 2021 في السعودية


تقدم شركة كاديلاك الامريكية العديد من الاصدارات القوية و المميزة داخل السوق السعودي، و من بينهم النسخة الانيقة كاديلاك CTS موديل 2021، و التي تأتي باطلالة خارجية تجمع بين فخامة السيدان، و الاداء القوي نسبة إلى تمتعها بالعديد من التجهيزات الفنية، إلى جانب عناصر التحكم الداخلية و انظمة مساعدة قائد المركبة.

 

قبل ما تسافر.. اعرف أماكن النقاط الحمراء والسوداء على الطرق السريعة


يعشق العديد من المواطنين السفر على الطرق السريعة في أوقات الليل ، خصوصا المسافرين إلى الأماكن الساحلية لقضاء إجازات الصيف و الأعياد ، ولكن لا يعلموا مدى خطورة هذا التوقيت في السفر .

 

كارلوس غصن.. قصة نجاح انتهت في قفص الاتهام


أن يكون مديراً تنفيذيا في ثلاث شركات عالمية يصل راتبه الى 17 مليون دولار ويحصل علي وسام شرف امبراطوري لا يتوج به غيره من الأجانب عادة فهو بالتأكيد عبقري.

 

قبل السفر .. نصائح هامة لشراء إطارات السيارة الجديدة


بدأ منذ أيام موسم الرحلات الخاصة بعيد الأضحى ، والتي تصادف موسم الرحلات الصيفية ، لذلك يقوم العديد من الأشخاص بالتجهيز للسفر ، ومن بين هذه التجهيزات ، هي الخاصة بالسيارات .

 

العيد فرحة مااااء.. تعرف على سيارة محمد سعد في بوحة | صور


“ العيد فرحة ماااااء، هتفضل تقولي ماء هجيب رقبتك يعني هجيب رقبتك، تصدق سلخت قبل ما أدبح، صبح صبح يا عم الحاج، ده انت كداب كدب الإبل، تسلم ايدك يا سيد المعلمين “.. منذ بداية عرض هذا الفيلم في بدايات الألفية الثانية، ارتبطت جميع “ إفيهاته “ بحلول عيد الأضحى المبارك، فتجد هذه الكلمات تتردد على ألسنة الكبير والصغير في تعبير خفيف الظل يجسد فرحة الاحتفال بهذه الأيام المباركة، من فيلم ” بوحة ”.

 

رسميا.. مواصفات وأسعار هيونداي إلنترا HD 2022 في مصر


أعلن الوكيل المحلى المصري للعلامة التجارية الكورية الجنوبية هيونداي ، عن أسعار السيارة هيونداي إلنترا HD  موديل 2022 ، المنضمة حديثا الى سوق السيارات المصري .

 

رابطة تجار السيارات توضح حقيقة حرق أسعار موديلات 2021


قال محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل والهايبرد برابطة تجار السيارات المصري، ان حرق تجار السيارات والموزعين لأسعار سيارات موديل 2021 ، من اجل حصص موديلات 2022 الجديدة كلام عار تماما من الصحة ، ولا وجود له نهائي ، بل بالعكس هناك موديلات 2019 في السوق المصري عليها " اوفر برايس".

 

قصة نجاح فيروتشيو لامبورجيني الملهمة للعالم... تعرف عليها


أحيانا تكون الكلمات القاسية والانتقادات التي نتلقاها من الآخرين هي السبب والدافع للإصرار على تحقيق النجاح، هذا ما حدث لفيروتشيو لامبورجيني، صاحب مؤسسة لامبورجيني، والتي تعتبر على رأس قائمة أهم الأقطاب العالمية المصنعة للسيارات الفخمة، والتي تحقق أرباحاً سنوية خيالية عن طريق مبيعات السيارات الرياضية.

 

أكثر 5 سيارات صيني مبيعا في مصر 2021


اعلن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" ، منذ فترة فى بيان له عن نسب المبيعات الإجمالية لسوق السيارات المصرى في الربع الأول من 2021 إلى 69.221 وحدة بنمو بلغت نسبته 30.7% على أساس سنوي.

 

بي إم دبليو تطلق سكوتر كهربائي بالكامل.. صور


كشفت شركة بي إم دبليو الرائدة في صناعة السيارات الألمانية، عن أحدث  طراز دراجة بخارية كهربائية بالكامل يتمتع بتصميم رائع وجذاب و مظهر مستقبلي ، بمدى 128 كم، ويطلق عليها CE 04.

 

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