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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بي إم دبليو تطلق سكوتر كهربائي بالكامل.. صور

السكوتر الكهربائي
السكوتر الكهربائي

كشفت شركة بي إم دبليو الرائدة في صناعة السيارات الألمانية، عن أحدث  طراز دراجة بخارية كهربائية بالكامل يتمتع بتصميم رائع وجذاب و مظهر مستقبلي ، بمدى 128 كم، ويطلق عليها CE 04.

 

مواصفات سكوتر  موديل CE 04 الكهربائي

يأتي سكوتر  موديل CE 04 الكهربائي بعدة مميزات وهي توافر فرامل قرصية مزدوجة مقاس 265 مم في المقدمة مع ملاقط ثابتة بأربعة مكابس، مع قرص فردي مقاس 265 مم.

وفي الخلف مزود بفرجار عائم، وتم اختيار أحدث نظام ABS من بوش لقدرته على تشغيل الفرامل الأمامية والخلفية بشكل مستقل لضمان المزيد من السلامة و الأمان.


تتمتع دراجة النارية بي إم دبليو CE 04  الكهربائية،  بمحرك كهربائي 42.5 حصان، يقع بين بطارية 8.9 كيلو واط في الساعة والعجلة الخلفية،  ولديه القدرة على التسارع  تصل سرعة CE 04 إلى 120 كم في الساعة.


مما يميز دراجة النارية بي إم دبليو CE 04 بالقيادة الجيدة  ببعض الطرق السريعة ، يعتبر السكوتر وسيلة نقل مناسبة للتنقلات اليومية القريبة ، بالإضافة إلى قدرته في  إعادة  شحنه من 0-100٪ في أربع ساعات و20 دقيقة من قابس حائط قياسي. يتقلص هذا الوقت إلى ساعة و 40 دقيقة فقط، مع شاحن المستوى 2.


علاوة على ذلك سيتوافر  أربعة أوضاع للقيادة  لمساعدة الدراجين على التعامل مع أي ظروف، بما في ذلك وضع إيكو لأقصى مسافة، ووضع رين لمزيد من الأمان، ووضع رود للقيادة المنتظمة، والوضع الديناميكي للحصول على أفضل أداء.

 

بالإضافة إلى يمكن تحديد الأوضاع من خلال شاشة ملونة مقاس 10.25 بوصة يمكنها عرض مجموعة العدادات وحالة الشحن وخريطة التنقل لتسهيل الركوب. للبقاء على اطلاع بأحدث معلومات وبرامج الملاحة.

 

صممت شركة بي إم دبليو لصناعة السيارات العملاقة تطبيق هاتف ذكي تكميلي يتوافق مع CE 04، والذي يمكن استخدامه أيضا لتخطيط المسارات.
 

تستخدم سكوتر  موديل CE 04 الكهربائي عجلة مقاس 3.5 × 15 بوصة من السبائك الخفيفة في المقدمة، مع عجلة 4.5 × 15 بوصة.


أما من ناحية الخلف. فتبلغ قاعدة عجلاتها 1676 ملم، وزاوية رأس التوجيه 26.5 درجة، مما يجعلها سهلة المناورة ومستقرة، كما اوردت شركة بي إم دبليو.


يتمتع السكوتر موديل CE 04 على حجرة تخزين خاصة بالهواتف الذكية، لضمان الحفاظ  على جهازك بأمان، بالإضافة إلى توافر خاصية شحن الهاتف بمعدل يصل إلى 1.5 أمبير.

 

اشارت شركة بي إم دبليو  أنه من المفترض، أن يظهر السكوتر موديل CE 04  لمرة الأولى  في الاسواق الأمريكية في الربع الأول من عام 2022، وحددت سعره الذي يبدأ ب 11.795 دولارًا اي ما يقارب حوالي 185.05 الف جنيه.

السيارات الألمانية دراجة بخارية كهربائية دراجة بخارية سكوتر موديل CE 04 الكهربائي بي إم دبليو

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