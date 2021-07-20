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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نصر محروس يطلب من متابعيه الدعاء للفنانة سوما : تعبانة جدا

نصر محروس وسوما
نصر محروس وسوما

نشر المنتج نصر محروس صورة للفنانة سوما على حسابه بموقع فيسبوك، وطلب من الجمهور الدعاء لها بعد مرورها بأزمة صحية دخلت على إثرها المستشفى. 

وعلق نصر محروس على صورة سوما قائلا:" يا جماعة ياريت كلنا ندعي للفنانة سوما لأنها حقيقي تعبانة أوي.. عايزين ندعي لها كلنا ربنا يمد إيده بالشفاء ليها و لكل مريض لأن ربنا هو الطبيب الشافي المُعافي".

نصر محروس يدعي لسوما

تعد المغنية سوما أحدث المنضمين لمستشفى النجوم التي تتزايد أسمائها على مدار الفترة الماضية، بعد معاناتها مع المرض منذ فترة طويلة. 

مرت الفنانة سوما بمراحل مرضية مختلفة على مدار السنوات الماضية تسببت في ابتعادها عن الأضواء والغناء لفترة طويلة. 

حقيقة مرض سوما 

طلبت المغنية سوما من متابعيها على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك الدعاء لها منذ يومين، ولكل مريض قائلة: "محتاجين دعواتكم وللفنانة ياسمين عبد العزيز".  

ولم تكشف سوما عن طبيعة المرض الذي تعاني منه هذه المرة لكن زوجها أثار جدلا بتصريحات إعلامية له اليوم. 

ونشرت الفنانة ريهام عبد الحكيم صورة لها عبر حسابها على موقع فيسبوك منذ ساعات، مع صديقتها المغنية سوما وعلقت عليها قائلة:" يارب بحق الأيام المفترجة اشفي سوما وعافيها وتقوم لنا ولبيتها وأولادها بألف سلامة". 

زوج سوما يوضح طبيعة مرضها

وقال المايسترو مصطفى حلمي زوج الفنانة سوما في تصريحات صحفية له، إنها تعاني من آلام مبرحة لازمتها على مدار الأيام الماضية، رغم خروجها من العناية المركزة. 

وأشار زوج سوما إلى أن الأطباء لا يستطيعون تحديد طبيعة مرضها الذي وصفه بـ "النادر"، وطالب محبيها بالدعاء لها. 

قالت الفنانة سوما في تصريحات سابقة لموقع صدى البلد تعود لعام 2019، إنها تستعد للعودة إلى الساحة الفنية، وتجهز لطرح العديد من الأعمال الغنائية خلال الفترة المقبلة. 

وأكدت سوما على أن سبب ابتعادها عن الساحة الفنية هو فترة مرضها ورحلة العلاج حيث قالت: "فترة العلاج عملت مشاكل كبيرة جدًا في وزني وأنا دلوقتي كويسة بس لازم أرجع زي ما كنت لأني مش هينفع أظهر بشكل انا مكونش بيه قبل كده".

شاركت سوما أيضا في مهرجان الموسيقى العربية الذي أقيم في مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية نوفمبر الماضي، وأعلنت استعدادها لطرح أعمال غنائية قريبا لكن مرضها المتكرر حال دون ذلك. 

سوما نصر محروس مرض سوما زوج سوما المايسترو مصطفى حلمي

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