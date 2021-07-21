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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي قرية الغربي بهجورة في قنا يطالبون بتركيب أعمدة إنارة

صدى البلد

استغاث أهالي قرية الغربي بهجورة التابعة لمركز نجع حمادى محافظة قنا، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء " بين الناس " التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بالمسئولين لعدم وجود أي إنارة تذكر فى طريق القرية ما يعرض حياتهم للخطر.

   

قال المواطن عماد الدين الزمر آل الشيخ عبداللطيف الزمر في شكواه: "نعاني أشد المعاناة من عدم تواجد كشافات إنارة بطريق القرية الذي تصل من قرية أبو ليلة إلى قرية سلمان إلى قرية الكلح حتى الوصول الى مدينة نجع حمادى وعند دخول الليل تتحول إلى ظلام دامس، وذهبنا مرارا وتكرارا وأكثر من مرة إلى رئيس الوحدة المحلية لعرض الأزمة والمشكلة عليه ولم يتم تنفيذ شيء حتى الآن".

 

وأضاف أن الأمر يتسبب في فزع الأهالي، خاصة مع اقتراب الليل بجانب عدم القدرة على التنقل خوفا من التعثر فى الطريق لافتين إلى أن مطالبهم ليس كبيرة أو بمعجزة، حتى تتأخر كل هذه السنوات ولا أحد يستجيب لهم.

 

وأشار: “سبق وأن تقدمنا بالكثير من المطالب، والتوجه إلى رئيس الوحدة المحلية للشكوى من عدم وجود كشافات إنارة ولكن دون جدوى، مطالبين محافظ قنا بالتدخل والعمل على تركيب أعمدة إنارة لإضاءة المنطقة”.

وناشد المسئولين في محافظة قنا وشركة الكهرباء التدخل لسرعة حل هذه المشكلة والعمل على تركيب أعمدة الإنارة للإضاءة حرصا على حياة المارة وسلامتهم.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم
٠١٠٣٠٨٧١٤٤٥

 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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