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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ملعب دييجو أرماندو مارادونا .. الكشف عن موعد الصرح الكبير لنادي نابولي

مارادونا
مارادونا

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن موعد الافتتاح الرسمى لملعب "دييجو أرماندو مارادونا" الخاص بنادى نابولى.

وسيتم إفتتاح الملعب يوم 29 يوليو الجاري ومعه تمثال جديد لأسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو مردونا.

 

وذكرت صحيفة "كورييرى ديلو سبورت" الإيطالية، أن المجلس المحلى فى مدينة نابولى، قرر إقامة الافتتاح الرسمى لملعب نادى نابولى.

يذكر أن مارادونا توفى فى أواخر شهر نوفمبر الماضى بعد تعرضه لنوبة قلبية.

كما أعلن أوريليوس دي لورانتييس رئيس نادي نابولي، تعيين لوتشيانو سباليتي مديرا فنيا، للفريق، خلفا جينارو جاتوزو.

وكتب أوريليوس دي لورانتييس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “ تويتر”: يسرني أن أعلن أن لوتشيانو سباليتي سيكون المدرب الجديد لنـ ابولي اعتبارا من 1 يوليو المقبل، مرحبا لوتشيانو، معا سنقوم بعمل عظيم.. أوريليوس دي لورانتييس".

يذكر أن آخر تجارب لوتيشانو سباليتي التدريبية، كانت مع إنتر ميلان في الفترة من 2017 حتى 2019.

كان نادي نابولي، أعلن الاثنين الماضي إقالة جينارو جاتوزو من تدريب الفريق،  بعد الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

وأنهى نابولي الدوري الإيطالي في المركز الخامس بفارق نقطة وحيدة عن المركز الرابع الذي حسمه نادي يوفنتوس لصالحه.

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