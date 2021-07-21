مي فاروق تطلب من جمهورها الدعاء للفنانة سوما: ربنا يشفيكي ويعافيكي

نشرت المطربة مي فاروق، صورة للفنانة سوما، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وطلبت من جمهورها الدعاء للأخيرة؛ بعد مرورها بأزمة صحية، دخلت على أثرها المستشفى.

وعلقت مي فاروق، على صورة سوما،: "حبيبتي يا سوما ربنا يشفيكي ويعافيكي وتقومي بألف سلامه لبناتك وأهلك وجوزك وحبايبك بحق أيام ربنا الفضيلة، دعواتكم بالشفاء لسوما ولكل مريض، دعواتكم جميعا للفنانة صاحبة الصوت الرقيق، سوما عشرتي من الطفوله، إن ربنا ينعم عليها بالشفاء وتقوم من محنتها بالسلامه قريبا جدااا".



وتعد المغنية سوما أحدث المنضمين لمستشفى النجوم التي تتزايد أسماؤهم على مدار الفترة الماضية، بعد معاناتها مع المرض منذ فترة طويلة.

مرت الفنانة سوما بمراحل مرضية مختلفة على مدار السنوات الماضية تسببت في ابتعادها عن الأضواء والغناء لفترة طويلة.

حقيقة مرض سوما

طلبت المغنية سوما من متابعيها على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك الدعاء لها منذ يومين، ولكل مريض قائلة: "محتاجين دعواتكم وللفنانة ياسمين عبد العزيز".

ولم تكشف سوما عن طبيعة المرض الذي تعاني منه هذه المرة لكن زوجها أثار جدلا بتصريحات إعلامية له اليوم.

ونشرت الفنانة ريهام عبد الحكيم صورة لها عبر حسابها على موقع فيسبوك منذ ساعات، مع صديقتها المغنية سوما وعلقت عليها قائلة:" يارب بحق الأيام المفترجة اشفي سوما وعافيها وتقوم لنا ولبيتها وأولادها بألف سلامة".

زوج سوما يوضح طبيعة مرضها

وقال المايسترو مصطفى حلمي زوج الفنانة سوما في تصريحات صحفية له، إنها تعاني من آلام مبرحة لازمتها على مدار الأيام الماضية، رغم خروجها من العناية المركزة.

وأشار زوج سوما إلى أن الأطباء لا يستطيعون تحديد طبيعة مرضها الذي وصفه بـ "النادر"، وطالب محبيها بالدعاء لها.

قالت الفنانة سوما في تصريحات سابقة لموقع صدى البلد تعود لعام 2019، إنها تستعد للعودة إلى الساحة الفنية، وتجهز لطرح العديد من الأعمال الغنائية خلال الفترة المقبلة.

وأكدت سوما على أن سبب ابتعادها عن الساحة الفنية هو فترة مرضها ورحلة العلاج حيث قالت: "فترة العلاج عملت مشاكل كبيرة جدًا في وزني وأنا دلوقتي كويسة بس لازم أرجع زي ما كنت لأني مش هينفع أظهر بشكل انا مكونش بيه قبل كده".

شاركت سوما أيضا في مهرجان الموسيقى العربية الذي أقيم في مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية نوفمبر الماضي، وأعلنت استعدادها لطرح أعمال غنائية قريبا لكن مرضها المتكرر حال دون ذلك.