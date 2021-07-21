عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مي فاروق تطلب من جمهورها الدعاء للفنانة سوما: ربنا يشفيكي ويعافيكي

مى فاروق وسوما
مى فاروق وسوما

نشرت المطربة مي فاروق، صورة للفنانة سوما، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وطلبت من جمهورها الدعاء للأخيرة؛ بعد مرورها بأزمة صحية، دخلت على أثرها المستشفى. 

وعلقت مي فاروق، على صورة سوما،: "حبيبتي يا سوما ربنا يشفيكي ويعافيكي وتقومي بألف سلامه لبناتك وأهلك وجوزك وحبايبك بحق أيام ربنا الفضيلة، دعواتكم بالشفاء لسوما ولكل مريض، دعواتكم جميعا للفنانة صاحبة الصوت الرقيق، سوما عشرتي من الطفوله، إن ربنا ينعم عليها بالشفاء وتقوم من محنتها بالسلامه قريبا جدااا".


وتعد المغنية سوما أحدث المنضمين لمستشفى النجوم التي تتزايد أسماؤهم على مدار الفترة الماضية، بعد معاناتها مع المرض منذ فترة طويلة. 

مرت الفنانة سوما بمراحل مرضية مختلفة على مدار السنوات الماضية تسببت في ابتعادها عن الأضواء والغناء لفترة طويلة. 

حقيقة مرض سوما 

طلبت المغنية سوما من متابعيها على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك الدعاء لها منذ يومين، ولكل مريض قائلة: "محتاجين دعواتكم وللفنانة ياسمين عبد العزيز".  

ولم تكشف سوما عن طبيعة المرض الذي تعاني منه هذه المرة لكن زوجها أثار جدلا بتصريحات إعلامية له اليوم. 

ونشرت الفنانة ريهام عبد الحكيم صورة لها عبر حسابها على موقع فيسبوك منذ ساعات، مع صديقتها المغنية سوما وعلقت عليها قائلة:" يارب بحق الأيام المفترجة اشفي سوما وعافيها وتقوم لنا ولبيتها وأولادها بألف سلامة". 

زوج سوما يوضح طبيعة مرضها

وقال المايسترو مصطفى حلمي زوج الفنانة سوما في تصريحات صحفية له، إنها تعاني من آلام مبرحة لازمتها على مدار الأيام الماضية، رغم خروجها من العناية المركزة. 

وأشار زوج سوما إلى أن الأطباء لا يستطيعون تحديد طبيعة مرضها الذي وصفه بـ "النادر"، وطالب محبيها بالدعاء لها. 

قالت الفنانة سوما في تصريحات سابقة لموقع صدى البلد تعود لعام 2019، إنها تستعد للعودة إلى الساحة الفنية، وتجهز لطرح العديد من الأعمال الغنائية خلال الفترة المقبلة. 

وأكدت سوما على أن سبب ابتعادها عن الساحة الفنية هو فترة مرضها ورحلة العلاج حيث قالت: "فترة العلاج عملت مشاكل كبيرة جدًا في وزني وأنا دلوقتي كويسة بس لازم أرجع زي ما كنت لأني مش هينفع أظهر بشكل انا مكونش بيه قبل كده".

شاركت سوما أيضا في مهرجان الموسيقى العربية الذي أقيم في مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية نوفمبر الماضي، وأعلنت استعدادها لطرح أعمال غنائية قريبا لكن مرضها المتكرر حال دون ذلك. 

 

المطربة مى فاروق وعكة صحية الفنانة سوما سوما الدعاء

ترشيحاتنا

قبل انطلاق البرميرليج.. حقيقة رحيل 9 لاعبين عن ليفربول بعد موافقة كلوب

أخبار الفن| اعتزال ريهام سعيد.. تطور مهم في حالة ياسمين عبد العزيز الصحية

تريند x خبر: سيرينو يغازل جماهير الأهلي.. درة وزوجها يخطفان الأنظار.. أشرف بن شرقي في الساحل.. إطلالة ياسمين صبري

هذه الأجهزة تستمر في استهلاك الكهرباء حتى بعد غلقها.. اعرفها

إجلاء 200 ألف شخص بسبب فيضانات الصين.. والرئيس يحذر من وضع خطير

أخبار النادي الأهلي .. موعد اعتزال وليد سليمان وصدمة الشحات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

الفنان محمد سليمان يحتفل بعقد قران ابنته.. صور

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

بكل أسف.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام واتجاهها لهذا المجال

لهذه الأسباب.. احذف تطبيق ماسنجر فورا على هاتفك الآيفون والأندرويد

أخبار الفن| اعتزال ريهام سعيد.. تطور مهم في حالة ياسمين عبد العزيز الصحية

4 لاعبين يقتربون من منتخب مصر الأول بفرمان حسام البدري |خاص

مفاجأة.. أزمة غش البنزين 95 سببها تلاعب مستوردي السيارات الفارهة| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة كل المصريين.. تعرف على أصل الفتة وطريقة تحضيرها

وصفات أكلات باللحم المفروم في عيد الأضحى

احتفاء بضيوف الرحمن.. تطييب وتبخير المسجد الحرام.. صور

جنا وسوسو وأبو ملك تخطف الأنظار بحديقة الحيوان في أول أيام العيد.. فيديووصور

فيديو

بعيط لما يتدبح.. حكايات وطرائف الفنانين مع خروف العيد

بعد ياسمين عبد العزيز.. المطربة سوما داخل العناية المركزة

بعد تناول الضاني في العيد .. كيف تنسف الكوليسترول والدهون (فيديوجراف)

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ