ننشر خطوات التقديم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي 2021 /2022، في محافظات (الجيزة - القاهرة - الإسكندرية - كفر الشيخ - الدقهلية - الإسماعيلية - البحر الأحمر - أسيوط - الأقصر- الفيوم - الغربية - العبور- الشرقية - بني سويف - قنا - المنيا - سوهاج- سرس الليان بالمنوفية - مدينة السادات بالمنوفية).

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد خطوات التقديم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا :

يتم التقدم إلكترونيًا على الرابط (emis.gov.eg)

مسموح بتسجيل استمارة التقدم حتى 1 أغسطس

يقوم الطالب بإنهاء اجراءات التقدم الالكتروني وطباعة الاستمارة

يقوم ولي الامر بالتوقيع عليها و تقديمها لاقسام شئون الطلبة والامتحانات بالادارات التعليمية

تقوم اقسام شئون الطلبة والامتحانات بالادارات التعليمية بمراجعة استمارة التقديم و اعتمادها بخاتم الشعار

يتم تقديم الاوراق المطلوبة التالية :

- لصق عدد (2) صورة شخصية حديثة للطالب

-صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد

- صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد المميكنة

-إيصال تحصيل الرسوم الدال على السداد

تقوم الإدارات التعليمية باستلام المستندات المطلوبة بعد مراجعتها بدقة والتأكد من استيفاء الطالب لشروط التقدم ثم تجميعها وتسليمها الي إدارة شئون الطلاب بالمديريات.

واكدت وزارة التربية والتعليم انه ، سيتم إجراء اختبارات القبول في مدارس المتفوقين في العلوم و التكنولوجيا ابتداءً من يوم (الأحد) الموافق 2021/8/15 وحتي يوم (الأربعاء) الموافق 2021/8/18

أماكن مدارس ستيم

تتمثل خريطة توزيع مدارس المتفوقين الــ 11 الموجودة على مستوى الجمهورية فيما يلي :



* مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بأكتوبر : في حى الأشجار - القرية الكونية امام جامعة زويل



* مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالمعادي : في زهراء المعادي - شارع الخمسين - خلف مدرسة المستقبل الرسمية لغات



* مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالاسكندرية : في مدينة برج العرب الجديدة - المجاورة الثالثة امام مسجد دار الايتام و الجامعة اليابانية - خلف التامينات الاجتماعية الجديدة



* مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالدقهلية : في مدينة جمصة - مدخل 15 مايو - بجوار سجن جمصة شديد الحراسة



* مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بكفر الشيخ : في شارع المصنع بجوار مدرسة علي عبد الشكور



* مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بأسيوط : في اسكندرية التحرير - طريق المطار - بجوار اكاديمية السادات للعلوم الإدارية



* مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالاسماعيلية : في الطريق السريع - المجمع التعليمي - قبل معسكر عز الدين



* مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالاقصر : في الأقصر مدينة طيبة الجديدة - شارع علي بن أبي طالب - بجوار البنك الأهلي



* مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالبحر الأحمر : في الغردقة - الاحياء - مبارك 11 - خلف المدرسة الفرنسية



* مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالغربية : في طنطا - شاع الجلاء بجوار المدرسة الرسمية لغات



* مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالمنوفية : في سرس الليان - بجوار قسم الشرطة

