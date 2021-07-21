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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار توافد المواطنين على حدائق القناطر للاحتفال بالعيد ..صور

حدائق القناطر
حدائق القناطر

شهدت حدائق ومتنزهات القناطر فى محافظة القليوبية بدء توافد المواطنين للاحتفال بثانى أيام عيد الأضحى المبارك بعد أن قضوا اليوم الأول فى ذبح الأضاحى وتوزيع اللحوم وزيارة الأهل والأقارب وهو ما أثر على نسبة الاقبال على الحدائق فى اليوم الأول للعيد.
وفتحت الحدائق العامة بالقناطر أبوابها للزائرين منذ الصباح الباكر لقضاء احتفالات العيد وسط المسطحات الخضراء بعد الانتهاء من عمليات النظافة وتطهير وتعقيم الحدائق تطبيقا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا.

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وكان اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية داخل مدينة القناطر الخيرية اطمأن المحافظ خلال جولته على فتح الحدائق والمتنزهات امام الجمهور ومتابعة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة الزائرين.
وأكد محافظ القليوبية رفع درجة الاستعداد القصوى بالمراكز والمدن والأحياء والمديريات والإدارات التابعة لها بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وربطها بالغرف الفرعية بمجالس المدن والأحياء على مدار الـ24 ساعة.
وشدد المحافظ على رؤساء مجالس المدن والأحياء بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على جميع الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية والتصدى بكل حسم لمواجهة التعديات على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية من بداية ظهورها وبشكل فورى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين ورفع القمامة والتراكمات أولا بأول.
كما أكد محافظ القليوبية على توافر كميات كافية من اللحوم والسلع التموينية واسطوانات البوتاجاز والوقود خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى توافر كافة الخدمات والسلع الأساسية بأسعار مناسبة، موجها بضرورة استمرار حملات التفتيش المكثفة بالتعاون مع مديريتي الشؤون الصحية والتموين على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة والثلاجات حفاظًا على الصحة العام.
من جانبه قال المهندس أشرف درويش مدير عام رى القناطر انه تم الانتهاء من أعمال الصيانة والنظافة والكهرباء والمياه والصرف بكافة الحدائق لاستقبال الزائرين فى العيد، كما تم الانتهاء من تطوير حديقة عفلة على مساحة 14 فدانا وتزويدها بالبحيرات والشلالات الصناعية وبرجولات ومقاعد خشبية ومشايات والألعاب الترفيهية بالإضافة إلى حدائق النخيل والنموذجية وأبو قردان والتوفيقى لاستقبال الزائرين المحتفلين بعيد الأضحى.
واشار درويش الى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بتوزيع اعداد الزائرين على حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية منعا للزحام ووضع علامات تحذيرية بمنع التجمعات والانتشار بأنحاء الحدائق، مضيفا أن هناك 3 حدائق فى القناطر الخيرية تدخل الخدمة لأول مرة وتستقبل المواطنين في عيد الأضحي بعد تطويرها هي المركز الثقافي والبحيرة، والنيل، مشيرا أنه يجري حاليا أعمال التطوير في حديقة الياسمين على مساحة 7 أفدنة تقريبا حيث يتم تطوير الحدائق ذاتيا من إيرادات رسوم دخول الزوار لحدائق القناطر الخيرية.
وكانت حدائق ومتنزهات مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية قد اعلنت الانتهاء من كافة الاستعداد لاستقبال الزائرين في عيد الأضحى المبارك، حيث بدأت عمليات النظافة وتطهير وتعقيم الحدائق ووضع أدوات التعقيم في كل مكان تطبيقا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا. 
وتعد مدينة القناطر الخيرية من أهم المناطق التاريخية والسياحية بمصر، حيث تتمتع بمساحات واسعة من الحدائق والمسطحات الخضراء، ومن هذا المنطلق بدأت وزارة الرى فى إعادة تطوير حدائق القناطر لتعود كسابق عهدها متنفسا لأهالي القليوبية والمحافظات المجاورة.

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القليوبية محافظة القليوبية ثاني أيام عيد الأضحي المبارك ذبح الأضاحي حدائق القناطر

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