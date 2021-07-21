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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد الجوية

حار رطب.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم.. فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية مع ارتفاع بنسب الرطوبة، وشديد الحرارة بالجنوب.

 

وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك نشاط بالرياح بفترات الليل والصباح، مما يقلل قليلا الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، منوها إلى أن هناك انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة نستشعرها خلال تلك الفترة.

 

وتابع أن هناك انخفاضا بدرجات الحرارة بمعدل درجتين إلى ثلاث درجات، لافتة إلى أنها تصل إلى 37 درجة فى الظل على القاهرة، و36 و35 درجة غدا.

 

وأشار إلى أن الشبورة المائية مازالت موجودة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مضيفا إلى أن الأجواء مستقرة تماما وتسمح بحركة السفر على مدار اليوم.

هيئة الأرصاء الجوية الطقس الأرصاد الجوية القاهرة والوجه البحري نسب الرطوبة الطرق الزراعية الشبورة المائية

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