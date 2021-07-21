الصحة العالمية: لا يمكن خفض خطر الإصابة بكورونا إلى الصفر في أولمبياد طوكيو

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إنه "ليس من الممكن تقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى الصفر في أولمبياد طوكيو، والتي ستنطلق في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، ويجب الحكم على نجاح الألعاب بناء على كيفية التعامل مع حالات الإصابة".

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن جيبريسوس توضيحه - خلال جلسة اليوم /الأربعاء/ لأعضاء اللجنة الأولمبية الدولية في طوكيو - أن إجراءات مكافحة الفيروسات التي وضعها المنظمون بناء على توجيهات من منظمة الصحة العالمية، ستخضع للاختبار.

وأضاف أن "علامة النجاح ليست صفر حالات إصابة.. أعلم أنه تم بالفعل اكتشاف بعض الحالات، لكن علامة النجاح هي التأكد من تحديد أي حالات وعزلها والعناية بها بأسرع ما يمكن ومنع انتقال العدوى فيما بعد".. معربا عن أمله في أن يحالف اليابان النجاح، ليس فقط من أجل الألعاب نفسها وسلامة الرياضيين والمدربين والمسؤولين، ولكن كدليل على ما يمكن تحقيقه من خلال الخطط الصحيحة والتدابير السليمة.

ومن المقرر افتتاح أولمبياد طوكيو يوم /الجمعة/ المقبل بعد تأجيل غير مسبوق لمدة عام، لكن اللجنة المنظمة أبلغت بالفعل عن 79 حالة إصابة بفيروس كورونا، منها 4 حالات أعلنت عنها البلديات التي تستضيف معسكرات تدريب الرياضيين، منذ بداية الشهر الجاري بين أشخاص مرتبطين بالألعاب.

وسجلت اللجنة اليوم 8 حالات جديدة، منها رياضي من الخارج لم يكن يقيم في قرية الرياضيين، وكشف مسؤول في وقت لاحق أن الرياضي هو لاعبة تايكوندو من تشيلي.. ووفقا للجنة الأولمبية الوطنية في تشيلي، لن تتمكن اللاعبة فرناندا أجيري من المنافسة في الأولمبياد، حيث سيتم عزلها لمدة 10 أيام أو أكثر.

