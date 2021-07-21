مصرع طالب أسفل عجلات قطار ركاب في سوهاج

لقي طالب في منتصف العقد الثاني من العُمر، مصرعه أسفل عجلات قطار أثناء عبوره مزلقان الكباري بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت مديرية الصحة، إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي مفادها وصول(عبدالرحمن. أ - ١٥ عامًا - طالب - ويقيم دائرة مركز سوهاج)، جثة هامدة إدعاء دهس قطار له أثناء مروره بمزلقان الكباري، بجوار منطقة الموقف، بمركز سوهاج.

وبالفحص تبين أن قطار ركاب أسوان_القاهرة، كان في طريقه إلى محافظة القاهرة، وأثناء مروره قرر الطفل ذات الخمسة عشر ربيعًا المرور من المزلقان؛ ما أدى إلى وفاته في الحال.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.