محافظات مصر في خبر.. نشاط مكثف للمحافظين أول أيام عيد الأضحى .. غرق طفلين واختفاء 2 آخرين في سوهاج.. إقبال كبير على الشواطئ والمتنزهات

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار والموضوعات التي حدثت في المحافظات المصرية، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية.

القاهرة في 24 ساعة .. نشاط مكثف للمحافظ في أول ايام عيد الاضحى

شهدت محافظة القاهرة عدة أحداث على مدار الـ 24 الساعة الماضية أبرزها جولات المحافظ خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك…

المنيا اليوم.. المحافظ يؤدي صلاة العيد بمسجد الفولي.. ويستقبل وفدا من القساوسة والمطارنة.. ويتفقد مجزر البيهو

شهدت المنيا العديد من الأحداث المهمة أمس فقد أدى اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، صلاة عيد الأضحى المبارك، في مسجد الفولى بمدينة المنيا، وسط إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنتها الدولة المصرية…

القليوبية في 24 ساعة.. الهجان يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد ناصر.. يتفقد حدائق القناطر.. ويشارك الأيتام والمسنيين فرحة العيد

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث أدي عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد ناصر بمدينة بنها يرافقه اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة وسط إجراءات احترازية ووقائية.

حدث في كفر الشيخ خلال 24 ساعة.. الأهالي يؤدون صلاة العيد في 4500 مسجد.. وذبح 530 رأس ماشية.. وغرق شاب في ترعة

أدى أهالي محافظة كفر الشيخ، صلاة عيد الأضحى في 4500 مسجد بمدن وقرى المحافظة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، وقدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، التهنئة لأهالي المحافظة والقيادات التنفيذية والشعبية بمناسبة عيد الأضحى..

بورسعيد في 24 ساعة.. الغضبان يشارك أهالي حي الضواحي صلاة عيد الأضحى.. يقدم التهاني لأطقم مستشفى النصر الطبية.. ويوزع الهدايا على أطفال دار تحسين

شهدت محافظة بورسعيد اليوم، الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك العديد من الاحداث المتعلقة بالاحتفال بالعيد من خلال تحركات موسعة للواء اركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد والتى بدأها بتنفيذ تعليمات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين فى الجمهورية الجديدة…

سوهاج فى 24 ساعة.. غرق طفلين واختفاء 2 أخرين بذات العائلة.. سائق توكتوك يُعيد هاتف بقيمة20 ألف جنيه لصاحبه.. ولا مظاهر لاحتفالات العيد بالشوارع

شهدت محافظة سوهاج بأول أيام عيد الأضحى المُبارك، مصرع طفلين غرقًا بنهر النيل، بالكورنيش الشرقي، حيث كانَا يسبحان بالنهر ويلعبان فرحًا بقدوم العيد، وذلك بصحبة طفلين أخرين من أقاربهما ليلقى الطفلان مصرعهما غرقًا ويفر الأخران فزعًا مما شاهداه…

الشرقية خلال 24 ساعة.. المحافظ يؤدي صلاة العيد ويتفقد المستشفيات ويهنئ المرضى

أدى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق في حضور مدير أمن الشرقية وذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية…

محافظة الفيوم في 24 ساعة.. الأنصاري يؤدي صلاة عيد الأضحى في مسجد ناصر الكبير.. وإقبال كبير على حديقة الحيوان ..شاهد

نرصد لكم هم الأخبار والأ حداث والفعاليات التى وقعت بمحافظة الفيوم خلال الـ 24 ساعة ، والتى كان من اهمها ، قيام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، بأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم.

مطروح خلال 24 ساعة.. زحام بالشواطئ وأطباء مستشفى النجيلة يؤدون صلاة عيد الأضحى في "العزل"

شهدت محافظة مطروح خلال الـ 24 ساعة المنقضية في أول أيام عيد الأضحى المبارك تفقد الدكتور مبارك سالم مدير إدارة المستشفيات صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك مستشفى العزل بالنجيلة، لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة للمرضى في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا..

حدث في محافظة الوادي الجديد خلال 24 ساعة .. المحافظ يؤدي صلاة العيد بالخارجة.. ويهنئ المرضي بالمستشفي

أدى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صلاة عيد الأضحى المبارك بالمجمع الاسلامي الكبير بمدينة الخارجة وسط إجراءات احترازية مشددة، وذلك بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بالمحافظة.

حدث فى قنا خلال ٢٤ ساعة..المحافظ يؤدى صلاة العيد في قرية أبوحزام للمرة الأولى.. يحضر خطبة فتاة بدار أيتام في نجع حمادي

شهدت محافظة قنا على مدار الـ ٢٤ ساعة الماضية، جولات مكثفة لمحافظ قنا، بدأت بأداء صلاة العيد خارج نطاق عاصمة المحافظة، وهو أمر على غير المعتاد، إضافة لزيارة ملاجىء أيتام و مستشفيات، لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك.

الأقصر فى 24 ساعة.. انطلاق 6 رحلات بالون طائر .. المحافظ يؤدى صلاة عيد الأضحى بمسجد السيد يوسف

بدأت الأحداث بتزين مساجد الأقصر ومنها مسجد سيدنا الخضر بساحل القرايا مركز إسنا جنوب الأقصر قيام مجموعة من الأطفال والشباب بتجهيز البالونات والزينة استعدادا لاستقبال عيد الأضحى وتم تعقيم وتطهير المسجد أيضا قبيل وبعد الصلاة مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا..