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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

داليا مصطفى وشريف سلامة يخطفان الأنظار من عطلتهما الصيفية

داليا مصطفي و شريف
داليا مصطفي و شريف سلامة

حرصت الفنانة داليا مصطفى على مشاركة جمهورها، صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

 

وظهرت داليا مصطفى في الصورة مع زوجها شريف سلامة من عطلتهما الصيفية، مما أثار إعجاب متابعيها، وعلقت عليها: "صباح الخير".

 

وكان آخر أعمال الفنانة داليا مصطفى مسلسل “فارس بلا جواز”، مع عدد من النجوم، أبرزهم مصطفى قمر وداليا البحيري. 

 

فارس بلا جواز

مسلسل “فارس بلا جواز” دارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، من خلال حلقات منفصلة متصلة، حول شاب يدعى “فارس”، يتعرض لظروف خارجة عن إرادته، وتجبره للبحث عن زوجة، لكنه لا يتمكن من إتمام الزواج في كل تجربة يخوضها مع بطلات العمل.

 

وتشارك داليا مصطفي حاليا في تصوير مسلسل "الحرير المخملي" بطولة النجوم: مصطفى فهمي، أحمد وفيق، هالة فاخر، دنيا عبدالعزيز، ولاء الشريف، إسلام جمال، مها أبو عوف، أحمد جمال سعيد، محمد الصاوي، وأحمد سعيد عبدالغني وغيرهم.

 

ويتناول المسلسل قضية العلاقات الأسرية بدءًا من الجد، كبير القرية في عصر التسعينيات ويمتلك العديد من الأراضي الزراعية وغيرها وصولا إلى الأبناء في العصر الحديث.

داليا مصطفي شريف سلامة فارس بلا جواز الحرير المخملى صورة

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