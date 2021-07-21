أخبار الفن: تحسن تدريجى فى حالة ياسمين عبد العزيز .. و90 يوما من العزل لـ دلال عبد العزيز

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية على رأسها اعتزال ريهام سعيد وعودة صفاء أبو السعود للغناء وأيضا الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

علم صدى البلد أن النجمة ياسمين عبد العزيز بدأت حالتها الصحية تتحسن وتستقر تدريجيا بعد أن شهدت الساعات الماضية تدهورت في حالتها الصحية .



وعلم صدى البلد أن ياسمين عبد العزيز لم تدخل في غيبوبة ؛ ولكنها كانت تعاني من مضاعفات أثر عملية جراحية .

بداية المرض

أزمة ياسمين عبد العزيز بدأت عندما دخلت لتجر ي عملية جراحية لإزالة تكيسات على المبايض، وهي متلازمة شائعة تحدث لنسبة كبيرة من النساء ، وقيل في الأنباء المتداولة عن حالة ياسمين عبد العزيز أنها كانت تعاني من درجة شديدة من متلازمة تكيس المبايض أدت لاحتجازها في الرعاية المركزة .

أجرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عملية جراحية لاستئصال الكيس الموجود على المبايض ولكنها تعرضت لمضاعفات عديدة بعد إجراء العملية اضطر الأطباء بسببها لإزالة جزء من الأمعاء.

وبعد ساعات من الحالة الحرجة لياسمين عبد العزيز، أعلنت الإعلامية لميس الحديدي تواصلها مع أحمد العوضي زوج ياسمين عبد العزيز للاطمئنان على حالتها، وأكدت أنه قال لها :"ادعيلها هي في الرعاية الآن " .

وتابعت لميس الحديدي عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"قائلة :" ده كان رده بس وأنا بحترم خصوصية الناس وتفضيلهم لعدم الحديث عن الحالة الصحية لذويهم .. وانا ماكنتش المعلومات لدي حول حالة الفنانة ياسمين عبد العزيز فأنا مش هقول لأني بحترم خصوصية الناس وده من حق أسرتها أن تختص بها بالإعلان عن تفاصيل حالتها الصحية ".

أكملت الفنانة دلال عبد العزيز 90 يوما فى عزلها بالمستشفى، بعد أن هاجمها فيروس كورونا وسبب لها مضاعفات خطيرة أبعدتها عن محبيها لما يقرب من 3 أشهر.

حالة دلال عبد العزيز الصحية

كشف الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز والتي تعافت من فيروس كورونا.

وقال محمد النادي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء الأحد، إن دلال عبد العزيز في حاجة بشدة لدعواتكم، وتحتاج لأجهزة التنفس الصناعي.

وأكد الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن حالتها مستقرة لكن بالأجهزة، وبالتالي الأمور في حاجة لمزيد من الوقت ليحدث الاستقرار في حالتها.

وأوضح النادي أن ما يحدث للفنانة هو ما يعرف بتوابع متلازمة ما بعد الإصابة بكورونا، وهذا الأمر يحدث بنسبة ١٪، لافتا إلى أن حالتها تتحسن مع مرور الأيام ومع الدعاء.

كشفت الفنانة منى زكي تفاصيل من حياتها الشخصية وعلاقتها بوالدها وزوجها الفنان أحمد حلمي من خلال حلولها ضيف على برنامج abtalks.

ونحدثت منى زكى عن علاقتها بوالدها وبكت اثناء حديثها قائلة: "بابا كنت بحبه أوي وكنت قريبة منه بشكل مش عادي.. قدم استقالته وبقى عايش لبنتي لغاية لما اتوفى".

وأضافت منى زكي يوم وفاة والدها : عاد إلى المنزل وجلس على الكرسي وبدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة وكان مبستماً نطق الشهادة بعد أن أوصاني ببعض الأمور.كشفت الفنانة منى زكي تفاصيل من حياتها الشخصية وعلاقتها بوالدها وزوجها الفنان أحمد حلمي من خلال حلولها ضيف على برنامج abtalks.

فى اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك والذي يحرص فيه الجميع على توثيق لحظاتهم مع خروف العيد قبل ذبحه والاستمتاع بالأجواء كان هذا أيضا ما فعله نجوم الزمن الجميل فى العيد.

رغم تفاوت الاحتفالات إلا أن بعض النجوم حرصوا على التقاط صور تذكارية مع خروف العيد، لمشاركة جمهورهم بالصور من خلال الصحافة لتهنئة الأمة العربية والإسلامية بالعيد.

سعاد حسنى

على غلاف إحدى المجلات الفنية ظهرت السندريلا وهى تمسك برأس الخروف بعفويتها المعتادة وبراءة ملامحها للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

سامية جمال

ظهرت بابتسامتها الساحرة التى تخطف القلوب وهى تحمل خروفا صغيرا كطفل رضيع وتقف مع مجموعة من الجزارين الذين يتسعدون للذبح وقد ظهرت سامية بعفوية وجمال وبهجة تشعرك بفرحة العيد.

يحيي الفنان محمد فؤاد حفلا غنائيا بمدينة العلمين الجديدة، غدا الخميس، ثالث أيام عيد الأضحى، حيث يقدم مجموع من أجمل أغانيه.

يذكر أن الفنان محمد فؤاد طرح أغنيته الجديدة "احكيلك" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

من ناحية أخرى، حققت أغنية «ليه» لـ الفنان محمد فؤاد أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

