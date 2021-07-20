عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجوم زمان فى عيد الأضحى.. أم كلثوم تشتري الأضحية وأحمد مظهر يربيها

نعيمة عاكف مع صباح
نعيمة عاكف مع صباح والمخرج حسين فوزي

مثلما كان نجوم زمان يحرصون على الاستمتاع بكل المناسبات الاجتماعية والتقاط الصور الأرشيفية لتكون تذكارا لهم في هذه الأوقات، كان عيد الأضحى المبارك له مكانة خاصة في قلوبهم، مثل نعيمة عاكف التي حرصت على التقاط صور الخروف مع صباح في حضور زوجها المخرج حسين فوزي. 

 

حرص العديد من نجوم زمان على تقديم الأضحية والتقاط الصور معها، ومساعدة الفقراء في عيد الأضحى، وللعديد منهم ذكريات ولحظات فكاهية في مثل هذه الأيام. 

 

أم كلثوم 

أم كلثوم مع الأضحية

كانت السيدة أم كلثوم  من أبرز نجوم زمان الذين يحرصون على انتقاء أضحية العيد بنفسها، ولأنها من مواليد إحدى قرى الدقهلية كانت تتمسك بهذه العادة واصفة نفسها بأنها فلاحة وتفتخر بهذا الأصل. 

 

أحمد مظهر 

أحمد مظهر مع الأضحية

كان الفنان أحمد مظهر الذي اشتهر بلقب فارس السينما المصرية، يبدأ تحضيرات عيد الأضحى مبكرا، بداية من شراء الأضحية وعنايتها بنفسه حتى ذبحها. 

 

والتقطت له عدسات الكاميرات صورا وهو يحاول السيطرة على الأضحية وامتطاءها مثل الخيل الذي كان يحرص على تربيته في مزرعته. 

 

عبد الفتاح القصري 

عبد الفتاح القصري مع الأضحية

كان الفنان عبد الفتاح القصري يحرص أيضا على شراء الأضحية بنفسه، ويقف على ذبحها وتوزيعها على المحتاجين الذين كانوا ينتظرونه كل عام. 

 

يوسف وهبي 

ترتبط ذكريات عيد الأضحى مع الفنان الراحل يوسف وهبي بنشأته في بيئة ريفية بالفيوم، وحرص على اصطحاب العديد من العادات معه إلى القاهرة على رأسها الاهتمام بذبح الأضحية. 

 

كان يوسف وهبي يذبح ثلاثة خراف في اليوم الأول من العيد، ويوزع أحدها على أعضاء الفرقة المسرحية التابعة له والثاني يخصصه كاملا للفقراء والثالث لبيته وأقاربه، حيث كان يحرص على إقامة الولائم بفيلته في الهرم.

نجوم زمان ام كلثوم عيد الأضحى الأضحية احمد مظهر عبد الفتاح القصرى

ترشيحاتنا

أهمها الرحلات البحرية والسفاري.. تعرف على أماكن النزهة والخروج في الغردقة

محافظ القاهرة يشارك المواطنين احتفالاتهم بالعيد في الحديقة الدولية.. شاهد

مصطفي محمد علي قائمة جالاتا سراي لمواجهة بطل هولندا بدوري أبطال أوروبا

أخطر من كورونا.. رئيس المجازر يحذر من ذبح الأضاحى فى الشوارع خلال العيد

أحمد حمدي فى التشكيلة المثالية بالدوري الأمريكي

أضحية العيد .. 5 نصائح لشراء ذبيحة سليمة وأفضل الأسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

دعاء يوم عرفة من 8 كلمات أوصى به النبي.. لا يعرفه كثيرون

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

ماذا يقال عند ذبح الأضحية ؟ وحكم تصوير البهيمة

وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

فاقت من الغيبوبة.. تطورات الأزمة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

فيديو

فيديوجراف.. وادي المغضوب عليهم.. لماذا نهى الرسول عن الوقوف عليه؟

فيديوجراف.. إثيوبيا تعلن اكتمال الملء الثاني لـ سد النهضة .. والسودان يرد

إدانة لآبي أحمد.. كيف خالفت إثيوبيا اتفاق المبادئ بشأن سد النهضة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. لماذا سُمي جبل عرفات بهذا الاسم؟

المزيد

ساحة رأي

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ